لتفادي النفخة وعسر الهضم في رمضان… اتبعوا هذه النصائح

وبهذا الخصوص قدم الطبيب مختار فاتح بي ديلي، من جامعة إزمير الخاصة في تركيا، 12 نصيحة لتفادي التخمة والإمساك والحرقان خلال هذا الشهر، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.وهو الطعام الغني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، لأن هذه العناصر تؤدي إلى تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتقلل من التخمة والنفخة.يعتقد البعض أن شعور الامتلاء والشبع هو وضع طبيعي ولا ضرر من إكمال تناول الطعام رغم ذلك.إن شرب الكثير من الماء مفيد لصحة الجهاز الهضمي، لكن مع تجنب الإفراط، والشرب تدريجيا خلال فترة الليل وعند السحور.أشار الطبيب، إلى أن لحوم الدجاج والديك الرومي والأسماك والمأكولات البحرية قليلة الدهون، وقال إن تناول الأطعمة الدهنية الدسمة يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، ويجعل الإنسان عرضة للتخمة والإمساك.يعد البروتين جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي، لكن قطع اللحم الدهنية يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي مثل النفخة والألم عند تناولها.وهي البكتيريا النافعة مثل الزبادي التي لها دور جيد في تحسين عملية الهضم، وكذلك في زيادة سرعة وتيرة نقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة.تساهم هذه المشروبات في تعزيز عملية الهضم وإراحة الجهاز الهضمي وتهدئة المعدة وعلاج اضطراباتها، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتساهم في طرد الغازات وعلاج النفخة، وينصح بتناول الزنجبيل في رمضان بشكل خاص.بعد وجبة الإفطار الدسمة بساعتين مثل المشي أو تمارين القرفصاء التي تساعد على تعزيز حركة الدورة الدموية وعمل الجهاز الهضمي.ويجب أخذ قسط كافٍ من النوم الجيد بشكل ‫يعزز عمل الجهاز المناعي، حيث أن النوم ‫يؤثر في مستويات الجوع والشبع، وأن الحرمان الجزئي من النوم يرتبط بالتغيّرات، التي تحصل في هرموني تنظيم ‫الشهية: هرمون الشبع "اللبتين"، وهرمون الجوع "الغريلين".تحل وجبة السحور مكان وجبة الإفطار العادية ويفضل أن تتألف من نفس الأطعمة التي تؤكل عادة في الصباح مثل الحليب ومشتقاته، والبيض والخبز الأسمر، ويفضل إضافة الخضراوات والفواكه إليها والابتعاد عن تناول الموالح مثل المخللات والجبن.