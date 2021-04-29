ما الذي يحدث لجسمك عندما تستحم بالماء البارد؟

يعتقد الدكتور ميخايل موسلي أن: "تعريض أجسادنا لكميات قليلة من الجهد وبطرق مدروسة مفيد جدا"، وأوضح ما هي فوائد الاستحمام في الماء البارد قائلاً:



"تدريجيا، وبمرور الوقت، سوف تتكيف وستنخفض استجابتك للضغط، وتصبح أكثر هدوءا".

وبحسب ما ذكره موقع "إكسبريس" فإن هناك العديد من الفوائد للسباحة في الماء البارد منها:تحدث بعض التغييرات في وظائف الدم والغدد الصماء، حيث أن نظام الغدد الصماء عبارة عن سلسلة من الغدد التي تنتج وتفرز الهرمونات التي يستخدمها الجسم لمجموعة واسعة من الوظائف.تفيد الجهاز التنفسي حيث لوحظ عدد أقل من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.تحسن اضطرابات المزاج والعافية العامة بعد السباحة في الماء البارد.تؤثر تأثيرا" إيجابيا" على نظام القلب والأوعية الدموية، وعلى عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الدهون والكوليسترول.وتعيق السباحة في الماء البارد تطور مرض السكري من النوع 2 مع وجود تحسن ملحوظ لدى المرضى.أخيرا"، للسباحة في الماء البارد تأثير إيجابي على استقلاب الأنسولين، على الرغم من أن الاستحمام البارد يبدو له تأثير يتعلق بالجنس.