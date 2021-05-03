هذه المهن مهددة بالانقراض في السنوات القليلة المقبلة!

قال ألكسندر سافونوف، نائب رئيس الجامعة المالية في روسيا، إن العديد من المهن الكلاسيكية ستواجه تطورًا خطيرًا، بحسب ما ذكر موقع "rg".فعلى سبيل المثال، ستبقى مهنة المحاسب مطلوبة في الأسواق، لكنها ستكتسب مهاما أخرى، "بعد كل شيء، المحاسب ليس مجرد محاسب للنفقات والدخل، إنه الشخص الذي يقيم فعالية النفقات وسعر التكلفة. سيكتسب دورًا بارزًا بشكل متزايد كمراجع حسابات، ومستشار ضرائب".وقال سافونوف في مقابلة مع روسيسكايا غازيتا: "لن يحل محل المحاسب أي برنامج مصرفي إلكتروني، لأن التمويل بحاجة لمجهود شخصي وعقلي".يلاحظ الخبير أن أي متخصص، إذا أراد أن يظل مؤهلاً ومنافساً في السوق، يجب أن يضيف كفاءات جديدة لنفسه. ووفقا له، فإن المهن الجماعية، مثل السائقين، ستكون تحت تهديد خطير في السنوات العشر المقبلة.وأضاف: "يتم حاليًا اختبار أنظمة القيادة الآلية في العديد من البلدان. ولا يرجع هذا إلى تطوير السيارات فحسب، بل إنه أيضًا نظام تحديد المواقع الذي يتفاعل مع الاتصالات المتنقلة. على سبيل المثال، من الممكن أتمتة المترو دون تدخل بشري. يمكن لمعظمهم انتظار قاطرات الديزل والقاطرات الكهربائية وعربات الترام والحافلات. يحتاج عاملو هذه المهن الآن بالفعل إلى التفكير فيما يمكنهم فعله إذا حلت الأجهزة الإلكترونية محلهم. كان ينبغي أن يكون هناك ميكانيكي طيران، ملاح، ومساعد طيار، الآن اثنان من المشاركين في العملية يكفيان للضغط على الأزرار. كل شيء مؤتمت للغاية. وفي المستقبل القريب سنرى أن الطائرة يمكن أن يقودها شخص واحد".