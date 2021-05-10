بالصور والفيديو: عملية إنقاذ نادرة لحوت علق في نهر التايمز

Astonishing - and rather sad - sight of a whale (baby Minky???) stuck at Richmond Lock Bridge... Vet in attendance and a large crowd of people willing it back into the river! pic.twitter.com/VYKkmJwsIo — Richard Frank (@richardfrank) May 9, 2021





وشاركت في العملية سلطات الميناء والمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة، وفرقة إطفاء لندن.



واحتشد عدد من الناس على جسر لمشاهدة عملية إنقاذ الحوت النادرة، حيث لا يرون في العادة إلا عددا من البط والبجع.



واستوقف تجمع الناس على الجسر صوفي ميلنر، ما دعاها إلى الانضمام للحشد لمشاهدة الأمر.



وقالت ميلنر التي التقطت فيديو للحوت لشبكة "سي أن أن": "عندما وصلت كان بعض الخبراء المتخصصين يرعون الحوت وقد أتموا في الغالب عملية الإنقاذ".



وفي تغريدة لاحقة لميلنر بعد غروب الشمس، قالت "يمكنكم الآن أن تروا أن الحوت يتنفس". وشاركت في العملية سلطات الميناء والمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة، وفرقة إطفاء لندن.واحتشد عدد من الناس على جسر لمشاهدة عملية إنقاذ الحوت النادرة، حيث لا يرون في العادة إلا عددا من البط والبجع.واستوقف تجمع الناس على الجسر صوفي ميلنر، ما دعاها إلى الانضمام للحشد لمشاهدة الأمر.وقالت ميلنر التي التقطت فيديو للحوت لشبكة "سي أن أن": "عندما وصلت كان بعض الخبراء المتخصصين يرعون الحوت وقد أتموا في الغالب عملية الإنقاذ".وفي تغريدة لاحقة لميلنر بعد غروب الشمس، قالت "يمكنكم الآن أن تروا أن الحوت يتنفس".

Whale stuck at Richmond lock bridge! 🐳🙁 pic.twitter.com/sYViNLWk46 — Sophie Milner (@SophieeMilner) May 9, 2021

ففي حوالي الساعة الثانية ظهر الأحد، لاحظ عمال في الميناء، حوتا من نوع المنك يبلغ طوله ثلاثة أمتار تقريبا، وهو أمر غير عادي، عالقا قرب منطقة "ريتشموند لوك" على نهر التايمز، بحسب ما قال متحدث باسم الميناء لشبكة "سي أن أن".ووصل خبراء الثدييات البحرية من هيئة الإنقاذ البحري البريطانية إلى مكان الحادث، حيث عملوا على تحرير الحوت.ونشر مستخدمو وسائل التواصل صورا للحوت معبرين عن حزنهم وتعاطفهم مع الحوت العالق.