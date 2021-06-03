Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
عمليات البصرة تعلن اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

للتخفيف من الاكتئاب... استيقظوا في هذا الموعد!

علم وعالم

2021-06-03 | 07:36
للتخفيف من الاكتئاب... استيقظوا في هذا الموعد!
المصدر:
روسيا اليوم
1,051 مشاهدة

يمكن للاستيقاظ أبكر من المعتاد بساعة واحدة فقط أن يقلل من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب بنسبة 23%، وفقا لدراسة جينية شاملة جديدة نُشرت في مجلة JAMA Psychiatry.

وتمثل الدراسة التي أجريت على 840 ألف شخص، من قبل باحثين في جامعة كولورادو بولدر ومعهد برود في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد، واحدة من أقوى الأدلة حتى الآن على أن النمط الزمني، ميل الشخص للنوم في وقت معين، يؤثر على خطر الاكتئاب.

وهي أيضا من بين الدراسات الأولى لتحديد مقدار التغيير المطلوب للتأثير على الصحة العقلية.

ومن الممكن أن يؤدي التعرض الأكبر للضوء أثناء النهار إلى "سلسلة من التأثيرات الهرمونية" التي يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، سيلين فيتر، الأستاذ المساعد في علم وظائف الأعضاء التكاملي في CU Boulder: "لقد عرفنا منذ بعض الوقت أن هناك علاقة بين توقيت النوم والمزاج، ولكن السؤال الذي كثيرا ما نسمعه من الأطباء هو: إلى أي مدى نحتاج إلى تغيير الأشخاص في وقت مبكر ليروا فائدة؟. ووجدنا أنه حتى قبل ساعة واحدة من النوم يرتبط بخطر أقل للإصابة بالاكتئاب".

وأظهرت الدراسات السابقة الملاحظة أن "البوم الليلي" (من ينامون في وقت متأخر من الليل)، أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بالذين يستيقظون مبكرا، بغض النظر عن مدة نومهم.

ولكن نظرا لأن الاضطرابات المزاجية نفسها يمكن أن تعطل أنماط النوم، فقد واجه الباحثون صعوبة في فك رموز الأسباب.

وكان لدراسات أخرى أحجام عينات صغيرة، واعتمدت على استبيانات من نقطة زمنية واحدة، أو لم تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر على كل من توقيت النوم والمزاج، ما قد يؤدي إلى نتائج مربكة.

كيف تؤثر جيناتك على الاستيقاظ؟

للحصول على فكرة أوضح عما إذا كان تغيير وقت النوم مبكرا أمرا وقائيا حقا، ومقدار التغيير المطلوب، لجأ المؤلف الرئيسي إياس دغلاس إلى البيانات من شركة اختبار الحمض النووي وقاعدة البيانات الطبية الحيوية UK Biobank. ثم استخدم دغلس طريقة تسمى "التوزيع العشوائي المندلي" والتي تعزز الارتباطات الجينية للمساعدة في فك شيفرة السبب والنتيجة.

وقال دغلس: "يتم تحديد جيناتنا عند الولادة، لذا فإن بعض التحيزات التي تؤثر على أنواع أخرى من الأبحاث الوبائية تميل إلى عدم التأثير على الدراسات الجينية".

ومن المعروف أن أكثر من 340 متغيرا جينيا شائعا، بما في ذلك المتغيرات في ما يسمى بـ"جين الساعة" PER2، تؤثر على النمط الزمني للشخص، وتفسر الوراثة مجتمعة ما بين 12-42% من تفضيل توقيت النوم لدينا.

وقام الباحثون بتقييم البيانات الجينية غير المحددة عن هذه المتغيرات لما يصل إلى 850 ألف فرد، بما في ذلك بيانات من 85 ألفا كانوا يرتدون أجهزة تتبع النوم القابلة للارتداء لمدة سبعة أيام، و250 ألفا ممن ملأوا استبيانات تفضيل النوم. وأعطاهم ذلك صورة أكثر دقة، حتى الساعة، لكيفية تأثير المتغيرات في الجينات على النوم والاستيقاظ.

وفي أكبر هذه العينات، حدد نحو ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنفسهم على أنهم "قبرات الصباح" (من يستيقظون باكرا)، وكان 9% من "البوم الليلي" والباقي في المنتصف. وبشكل عام، كان متوسط وقت النوم في منتصف الليل هو 3 صباحا، ما يعني أنهم ذهبوا إلى الفراش في الساعة 11 مساء. واستيقظوا في السادسة صباحا.

ومع توفر هذه المعلومات، تحول الباحثون إلى عينة مختلفة تضمنت معلومات وراثية إلى جانب السجلات الطبية والوصفات الطبية مجهولة المصدر والمسوحات حول تشخيص اضطراب الاكتئاب الشديد.

وباستخدام تقنيات إحصائية جديدة ، تساءلوا: هل أولئك الذين لديهم متغيرات جينية تجعلهم يستيقظون مبكرا لديهم أيضا مخاطر أقل للإصابة بالاكتئاب؟، والجواب هو نعم.

وتتوافق كل نقطة منتصف نوم قبل ساعة واحدة (في منتصف المسافة بين وقت النوم والاستيقاظ) مع انخفاض خطر الإصابة باضطراب الاكتئاب الشديد بنسبة 23%.

وبعبارة أخرى، إذا ذهب شخص ما، عادة ما يأوي إلى الفراش في الساعة 1 صباحا، إلى الفراش في منتصف الليل بدلا من ذلك ونام نفس المدة، فيمكنه تقليل مخاطره بنسبة 23%، وإذا ذهبوا إلى الفراش في الساعة 11 مساء، فيمكنهم تقليل خطر الاكتئاب أكثر، بنحو 40%.

ومن غير الواضح من الدراسة ما إذا كان أولئك الذين استيقظوا مبكرا بالفعل يمكنهم الاستفادة من الاستيقاظ في وقت مبكر. ولكن بالنسبة لأولئك الذين هم في النطاق المتوسط أو النطاق المسائي، فمن المحتمل أن يكون التحول إلى وقت مبكر للنوم مفيدا.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:46 | 2021-06-03 10:46
10:24 | 2021-06-03 10:24
10:18 | 2021-06-03 10:18
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مجلس الوزراء يصوت على قرار يتعلق بدوام الموظفين
24.61%
11:23 | 2021-06-01
مجلس الوزراء يصوت على قرار يتعلق بدوام الموظفين
11:23 | 2021-06-01
بينها يخص الطلبة والموظفين.. تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء
21.56%
14:44 | 2021-06-01
بينها يخص الطلبة والموظفين.. تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء
14:44 | 2021-06-01
وفاة فنانة مصرية مشهورة
16.96%
06:16 | 2021-06-03
وفاة فنانة مصرية مشهورة
06:16 | 2021-06-03
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الموقف الوبائي في العراق
13.46%
09:01 | 2021-06-02
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الموقف الوبائي في العراق
09:01 | 2021-06-02
بيان من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون
13.36%
03:15 | 2021-06-02
بيان من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون
03:15 | 2021-06-02
التقاعد تكشف آلية صرف مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الحالي
10.04%
12:42 | 2021-06-01
التقاعد تكشف آلية صرف مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الحالي
12:42 | 2021-06-01
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.