مشروب منزلي بسيط يخفض ارتفاع ضغط الدم

يرتفع ضغط الدم عندما تضيق الأوعية الدموية بشكل متزايد، وقتها يمكن نقل كمية أقل من الدم من خلالها، ما يصنع ضغطا كبيرا على القلب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك من الضروري عكس قراءة ضغط الدم المرتفع.ويعتبر تحسين نظامك الغذائي أحد التدخلات المهمة التي يمكنك القيام بها لتقليل ضغط الدم والتخلص من شبح الإصابة بالأمراض الخطيرة الناجمة عنه.ووفقا لبحث نُشر في مجلة لعلوم الغذاء، فإن شاي العسل والثوم هو مزيج ناجح، بحسب ما أفادت به صحيفة إكسبريس البرياطنية.تم تصميم دراسة لتقييم التأثير الخافض للضغط لشاي العسل والثوم على البشر.من أجل تحديد تأثير الثوم والعسل على ارتفاع ضغط الدم، تم إعطاء 3 غ، 5 غ، 7 غ من الثوم والعسل على شكل شاي لأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة 42 يوما تم تحليلها بشكل أكبر فيما يتعلق بضغط الدم الانقباضي والانبساطي لتقييم تأثير المشروب.يتم تسجيل ضغط الدم برقمين. الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم. والضغط الانبساطي (الرقم الأدنى) هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.البيانات التي تم الحصول عليها خلال الدراسة خضعت للتحليل الإحصائي. ولاحظ الباحثون أن النتائج أظهرت أن الاستهلاك المنتظم لشاي العسل والثوم أظهر "انخفاضا كبيرا يعتمد على الجرعة" في ارتفاع ضغط الدم.وخلص الباحثون إلى أن "البيانات الناتجة تدل على أن الثوم والعسل يحملان إمكانات واعدة لخفض ضغط الدم ضد ارتفاع ضغط الدم ويمكن اعتبارهما خيارا علاجيا تكميليا لارتفاع ضغط الدم."