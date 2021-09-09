الكشف عن أسباب ازدياد النوبات القلبية بين الشباب في ظل جائحة كورونا؟

تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع تدفق الدم إلى القلب، وهو ما يمكن تعريفه ببساطة بأنه موت عضلات القلب، بسبب نقص إمداد الدم الذي يحدث عادة عندما تسد جلطة دموية الشريان الذي يغذي عضلة القلب.يتطور الانسداد نتيجة لتراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى، مما يؤدي إلى تكوين طبقة في الشرايين وبالتالي منع تدفق الدم عن طريق الانقسام لتشكيل جلطات. تُعرف النوبات القلبية أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، وهي حالات طبية طارئة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.ارتفاع بنسبة 53% في 5 سنواتوتحدث النوبة القلبية في معظم الحالات نتيجة الشيخوخة. لكن، في السنوات الأخيرة، لوحظ أن هناك ارتفاعا في عدد الشباب الذين يعانون من النوبات القلبية. ففي حين كان المتعارف عليه هو أن الرجال، الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر، والنساء الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من الرجال والنساء الأصغر سنًا، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى خلاف ذلك.وتفيد تقارير إحصائية بأن المخاطر العرضية ارتفعت بنسبة 53% في غضون 5 سنوات بالكثير من البلدان.النوبة القلبية بين الشبابلم تعد مشاكل القلب اليوم تتعلق بكبار السن، وإنما يعاني منها عدد كبير من الشباب أيضًا. ويرجع الخبراء الأسباب إلى نمط الحياة المستقرة أو الكسل وعدم ممارسة الرياضة.تظهر البيانات أن النوبات القلبية والمشاكل الصحية المتعلقة بالقلب أصبحت أكثر شيوعًا في الفئة العمرية الأصغر عما كانت عليه قبل 10-15 عامًا. وتم ملاحظة ارتفاع على مدى السنوات القليلة الماضية في معدل الإصابة، مع ظهور تقارير عن النوبات القلبية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا.تظهر البيانات العالمية أن نسبة البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، والذين يعانون من نوبة قلبية ارتفعت بنسبة 2% سنويًا خلال السنوات العشر الماضية. تسبب أمراض القلب النوبات القلبية.تحدث معظم النوبات القلبية بسبب أمراض القلب التاجية، وهي حالة تسد الشرايين التاجية باللويحات الدهنية. يمكن أن يؤدي تراكم المواد المختلفة إلى تضييق الشرايين التاجية والإصابة بمرض الشريان التاجي، وهو السبب الرئيسي للنوبات القلبية.يمكن أن تحدث النوبات القلبية أيضًا بسبب تمزق الأوعية الدموية، وفي حالات نادرة جدًا، تحدث بسبب تشنج الأوعية الدموية. وتشمل الأسباب الأساسية لتطور التراكم أو التمزق ما يلي:يُوصَف بأنه أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بمرض الشريان التاجي بين الشباب، ويزيد التدخين من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بمقدار الضعف مقارنة بمن لا يدخنون. أشارت إحدى الدراسات إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية متعلقة بالقلب ثماني مرات.في حين أن المستويات الطبيعية من التوتر يمكن التحكم فيها، فإن الحالات المفرطة يُنظر إليها على أنها من الأسباب الرئيسية للإصابة بنوبة قلبية مفاجئة.نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يحتاجون إلى المزيد من الدم لتزويد أجسامهم بالأكسجين والمواد المغذية، فإنها تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم – وهو سبب شائع للنوبات القلبية.