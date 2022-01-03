ما توقعات "ميشال حايك" في عام 2022 للعراق

تحدث أبرز الفلكيين اللبناني ميشال حايك، عن أحداث دراماتيكية واسعة في المدن العراقية واهتزازات في الشارع العراقي، وحدث غير متوقع بالسجون الحكومية.
ميشيل حايك متنبئ لبناني أثار الكثير من اللغط حول تنبؤاته السنوية والتي يطلقها في شهر 12 من كل عام، يرى العديد من الناس أنه تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تصيب في العديد من المرات، بينما يرى البعض أنها مجرد صدف. بدأ ميشيل حايك في حقل التنبؤات منذ عام 1985 وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.
يرى العديد من المؤيدين لميشيل أن العديد من تنبؤاته السنوية قد أصابت الحقيقة ويدَّعون أن النسبة الصحيحة تتجاوز 85%
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