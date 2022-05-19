القولون العصبي: متى تجب زيارة الطبيب؟

غالبًا ما تظهرالمؤشرات والأعراض الحادة على عدد قليل فقط من المصابين بهذه المتلازمة.

وفي حال ظهرت فتختلف بين شخص وآخر، لكنها تستمر عادةً فترة طويلة. وأكثر هذه الأعراض شيوعًا:

§ الآلام مزمنة في البطن

§ الإسهال المزمن

§ الإمساك المزمن

§ إسهال وإمساك بالتناوب

§ زيادة الغازات

§ الانتفاخ في البطن

وهناك أعراض أكثر حدّة، يستدعي الشعور بها الزيارة الفورية للطبيب المختص، وتمثل بـ:

§ فقدان الوزن

§ الإسهال ليلاً

§ نزيف المستقيم

§ فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

§ القيء مجهول السبب

§ صعوبة في البلع

§ ألم مستمر لا يهدأ بإخراج الريح أو التبرز

ويشخص الطبيب متلازمة القولون العصبي، عندما تظهر الأعراض على المريض يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع، على مدار الأشهر الـ3 السابقة. وعندما تحدث في غضون فترة لا تقل عن 6 أشهر.

أمّا الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي فهي:

§ الأفراد تحت الـ50 عامًا

§ الإناث

§ الأشخاص ذات التاريخ العائلي المرضي

§ مرضى الاكتئاب والقلق

وتؤثر هذه المتلازمة على جودة الحياة وتسبب باضطرابات مزاجية، لكنّ بعض المصابين بها تمكنوا من السيطرة عليها من من خلال الالتزام بنظام غذائي خال من أطعمة أو مشروبات معينة، بما فيها القمح ومشتقات الحليب والفواكه الحمضية والبقوليات والمشروبات الغازية ومن خلال اتباع نمط حياة متزن تشكل الرياضة اساسه إلى جانب الابتعاد عن التوتر.