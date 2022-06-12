ما هي فوائد أشعة الشمس ؟

في الواقع، يؤدي كل من أشعة الشمس والظلام إلى إطلاق الهرمونات في دماغك، ويُعتقد أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من إطلاق الدماغ لهرمون يسمى السيروتونين، حيث يرتبط السيروتونين بتعزيز الحالة المزاجية ومساعدة الشخص على الشعور بالهدوء والتركيز.
وفي الليل، تحفز الإضاءة الداكنة الدماغ على صنع هرمون آخر يسمى الميلاتونين، وهذا الهرمون مسؤول عن مساعدتك على النوم، ومن ناحية أخرى، بدون التعرض الكافي لأشعة الشمس، يمكن أن تنخفض مستويات السيروتونين لديك، حيث ترتبط المستويات المنخفضة من السيروتونين بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب الشديد مع النمط الموسمي المعروف سابقًا باسم الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو شكل من أشكال الاكتئاب ناتج عن تغير المواسم.
وفي الحقيقة، تعزيز المزاج ليس السبب الوحيد للحصول على كميات متزايدة من أشعة الشمس، حيث أن هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالتعرض لكميات معتدلة من أشعة الشمس وسنتعرف عليها من خلال هذه المقالة.
أشعة الشمس والصحة العقلية
ارتبط انخفاض التعرض لأشعة الشمس بانخفاض مستويات السيروتونين لديك، مما قد يؤدي إلى اكتئاب كبير مع النمط الموسمي، حيث يتم تشغيل التأثيرات الناتجة عن الضوء للسيروتونين بواسطة ضوء الشمس الذي يدخل عبر العين، ويشير ضوء الشمس إلى مناطق خاصة في شبكية العين، مما يؤدي إلى إطلاق السيروتونين، لذلك، من المرجح أن تعاني من هذا النوع من الاكتئاب في فصل الشتاء، عندما تكون الأيام أقصر.
وبسبب هذا الاتصال، فإن أحد العلاجات الرئيسية للاكتئاب مع النمط الموسمي هو العلاج بالضوء، حيث يمكنك الحصول على صندوق علاج بالضوء في المنزل، ويحاكي الضوء من الصندوق ضوء الشمس الطبيعي الذي يحفز الدماغ على صنع السيروتونين ويقلل من زيادة الميلاتونين.
أيضًا يمكن أن يفيد التعرض لأشعة الشمس أولئك الذين لديهم:
-أنواع أخرى من الاكتئاب الشديد
-الحوامل المصابات بالاكتئاب
-الاضطرابات المرتبطة بالقلق ونوبات الهلع بتغير المواسم وانخفاض ضوء الشمس