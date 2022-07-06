تجربة سريرية تشفي امرأة من السرطان!

فيبدو أن حياة جديدة كُتبت لها رغم أنّ الأطباء أجمعوا أن الأمل بالبقاء على قيد الحياة لأكثر من عام ضئيل جدًّا.

فمرض السرطان عاد وتفشى في جسمها عام 2019 بعد حوالي عامين من شفائها منه جراء العلاج الكيميائي وعملية استئصال الثدي.

لكن بعد شهرين من معاودة المرض عُرضت عليها المشاركة في تجربة سريرية لعقار جديد وعقار “أتيزوليزوماب” للعلاج المناعي في مستشفى“كريستي”.



تردّدت السيدة البالغة من العمر 51 عامًا في القبول. لكنّها في النهاية حسمت قرارها بالقبول، ليس لأنها كانت أكيدة من نجاح التجربة عليها بل خدمةً للأجيال القادمة على حدّ تعبيرها. تردّدت السيدة البالغة من العمر 51 عامًا في القبول. لكنّها في النهاية حسمت قرارها بالقبول، ليس لأنها كانت أكيدة من نجاح التجربة عليها بل خدمةً للأجيال القادمة على حدّ تعبيرها.

ولم تنكر دايفيد ذات الأصول الهندية أنه في البداية كان لديها عددًا كبيرًا من الآثار الجانبية الرهيبة بما فيها الصداع وارتفاع الحرارة. ودخلت المستشفى خلال عيد الميلاد وكان وضعها سيئاً للغاية لكنها بدأت تدريجيًّا بالاستجابة إلى العلاج حتى شفيت بشكل كامل.

وقرّرت في نيسان المنصرم التقاعد المبكر لتكريس حياتها للامتنان لله وللطب.

وها هي ترتقب بحماس شديد ذكرى عيد زواجها الـ25 في أيلول المقبل مؤكّدة أنها تعيش كلّ يوم على أنّه مكافأة.

وتستكمل دايفيد، الأم لولدين، رحلة العلاج التي تمتد عامين أي إلى النهاية كانون الأول 2023.