"ناسا" تحدد موعد إعادة محاولة اقلاع صاروخ القمر العملاق

وقالت الوكالة أنها أصلحت المشكلة، وألقت باللوم على خلل في جهاز استشعار درجة الحرارة، بعد ذلك أثناء المحاولة الثانية للصاروخ، انطلق إنذار أثناء تحميل المركبة بوقود الهيدروجين السائل فائق التبريد، لتنبيه المهندسين إلى وجود فجوة في ختم أحد محركات الصاروخ، وقالت ناسا إن المهندسين حاولوا وفشلوا في سد التسرب ثلاث مرات.وذكر موقع " لايف ساينس" ان وكالة ناسا قامت بإصلاح الأعطال التي اجلت عمليات الاطلاق السابقة"، مؤكدة ان أقرب فرصة إطلاق ستكون في 27 ايلول، مع فرصة احتياطية في 2 تشرين الاول، ويخطط مهندسو ناسا لإثبات أن التسرب قد تم تصحيحه من خلال إجراء اختبار لضخ الوقود في المركبة في 17 أيلول".