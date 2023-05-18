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أكثر الدول إصابة بمرض السكري.. 4 بلدان عربية تندرج في "منطقة الخطر"
علم وعالم
2023-05-18 | 01:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
918 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أدرجت أربع دول عربية في "منطقة الخطر"، في قائمة أكثر 10 دول حول العالم إصابة بمرض السكري.
وجاءت الكويت في المركز الثاني عالميا في نسبة الإصابة، بعد باكستان، وفقا لتقرير من منظمة "Wise Voter"، المتخصصة في الأرقام والإحصاءات.
ولفت التقرير إلى أن السكري ينتشر في المجتمع الكويتي بنسبة 24.9%.
واحتلت قطر المركز العاشر عالميا، في نسبة الإصابة بمرض السكري، بنسبة 19.5%، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الـ14 بنسبة 18.7%.
وعن أعلى 10 دول ذات أعلى معدلات مرض السكري في العالم، فهي:
1- باكستان (30.80%)
2- الكويت (24.90%)
3 - ناورو (23.40%)
4 - كاليدونيا الجديدة (23.40%)
5- جزر ماريانا الشمالية (23.40%)
6- جزر مارشال (23.00%)
7- موريشيوس (22.60%)
8- مصر (20.90%)
9- جزر سليمان (19.80%)
10- قطر (19.50%)
وأحتل العراق المركز السادس بقائمة الدول العربية الأكثر إصابة بمرض السكري، حيث يبلغ عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 20 و79 قرابة 2 مليون شخص خلال عام 2022، حسب تصنيف منظمة الاتحاد الدولي للسكري (IDF) للدول العربية.
وحازت دولة باكستان على أعلى معدل لمرض السكري في العالم، بمعدل مذهل يبلغ 30.8%، ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك نقص الوعي والتثقيف بشأن مرض السكري، وانتشار السمنة بشكل كبير، وضعف الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.
كما لعب تغيير نمط الحياة دورا في ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري. ويعتبر النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات والسكر، إلى جانب نمط الحياة الخامل، أمرا شائعا بين السكان في باكستان، وهو ما يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين ومرض السكري، فضلا عن أن الجينات والتاريخ العائلي يلعبان دورا في انتشار المرض بين السكان.
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