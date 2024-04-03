دراسة حديثة تخرج بنتائج مقلقة لمدخني "الفيب الالكتروني"

وتم تحليل أكثر من 175 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، سواء كانوا مدخنين أو غير مدخنين، على مدى أربع سنوات في واحدة من أكبر الدراسات حتى الآن لمقارنة آثار التدخين الإلكتروني على القلب، وفي المجمل، عانى 3242 مشاركًا من قصور القلب خلال فترة الدراسة، لكن أولئك الذين استخدموا السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة الخمس من أولئك الذين لم يلمسوا سيجارة إلكترونية مطلقًا، بحسب صحيفة التيليغراف.وقال الدكتور ياكوبو بن الحسن، المؤلف الرئيسي للدراسة في بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية: "المزيد من الدراسات تربط السجائر الإلكترونية بالآثار الضارة وتكتشف أنها قد لا تكون آمنة كما كان يعتقد سابقًا، لكن الفارق الذي رأيناه كبير، ومن المفيد النظر في العواقب على صحتك، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب".ظوتشمل الأعراض الإرهاق وضيق التنفس، وهناك عدد قليل جدًا من خيارات العلاج، وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن مدخني الفيب، كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بفشل القلب وهو نوع شائع من الحالة التي تصبح فيها عضلة القلب متصلبة ولا تمتلئ بشكل صحيح بالدم بين الانقباضات.