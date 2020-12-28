أغنية "بدنا السلام" لـ "مساري" و"علي غاتي" تحقق المركز الأول في العالم العربي

حققت أغينة الفنانين اللبناني والعراقي العالميين "مساري" و"علي غاتي" "بدنا السلام" او I see the dream المركز الأول في العالم العربي هذا الأسبوع، وشاهدها الجمهور العراقي والعربي حصرياً خلال الأسابيع الماضية على شاشة السومرية.

وكانا المغنيين قد أطلقا هذه الأغنية منذ حوالي ثلاثة أسابيع إيماناً منهما بتوجيه رسالة سلام عالمية ترفع شعار الأمل بحياة أفضل، والتي يعود جزء من ريعها لصالح نشاط مُنظّمة برنامج الأغذية العالميّ في الأمم المُتّحدة.

وقد غنّى النجمان الأغنية خلال الحفل الذي أقامته مُنظّمة برنامج الأغذية العالميّ للأمم المُتّحدة أونلاين وذلك للإحتفال بنجاحاتها قبيل حفل توزيع جوائز نوبل، بعد أن ذهبت جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامجهم التابع للأمم المُتّحدة تقديراً للجهود الكبيرة في مُكافحة الجوع حول العالم.

وعن هذا التعاون كان قد قال مساري "أقف اليوم مع أخي علي غاتي لإيصال صوت من لا صوت لهم"، مؤكداً "يجب أن نكون نحن التغيير الذي نتمنّى أن نراه في العالم وأن نتكاتف معاً لتحقيق حلمنا بعالم تسود فيه الوحدة والسلام".

وأضاف "أنّه لشرف لي اليوم أن أطلق هذه الأغنية مع برنامج الأغذية العالميّ للأمم المُتّحدة، أكبر مُنظّمة إنسانيّة في العالم لمُكافحة الجوع".

وتحدّث غاتي عن تجربة الغربة التي عاشها بالقول: "لقد عشنا أنا ومساري تجربة الهجرة مع عائلاتنا، وعانينا من تداعيات الحرب ومن الظلم والتمييز. وكلّ ما نتمنّاه اليوم هو السلام والوحدة والحبّ للعالم أجمع. لذلك، قرّرنا أن نرفع الصوت معاً من خلال هذه الأغنية لنشر رسالة إيجابيّة".

أما رئيس قسم التسويق في المُنظّمة فرأى "أن الجوع هو في الوقت نفسه سبب ونتيجة للنزاعات. ونحن من دون السلام والإستقرار سنُواجه العديد من الصراعات لتحقيق هدفنا بالقضاءعلى أزمة الجوع في العالم".

وقد صُوّرت أغنية "بدنا السلام" في لوس أنجلوس تحت إدارة المُخرج Jay Sansone من خلال مشهديّة تحمل من خلال الأطفال صورة عالم يطوي بالألوان والفرح صفحات الحروب في العالم.







