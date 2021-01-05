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فيديو مؤثر من السيدة فيروز تنعي فيه الياس الرحباني

فن وثقافة

2021-01-05 | 05:26
فيديو مؤثر من السيدة فيروز تنعي فيه الياس الرحباني
المصدر:
Sky News عربية
2,226 مشاهدة

نعت الفنانة الكبيرة فيروز الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني بفيديو مؤثر عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بعد وفاته من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت فيروز، الفيديو، الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

ولقى المنشور تفاعلا كبيراً من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.

وتوفي الرحباني بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
 






وينتمي الراحل إلى عائلة طبعت تاريخ الموسيقى والمسرح في لبنان، وهو شقيق الراحلين منصور وعاصي الرحباني.

وراكم إلياس الرحباني، وهو من مواليد 1938 في محافظة جبل لبنان، مسارا فنيا متنوعا ومتفردا، فمزج بين التلحين والتوزيع وكتابة الأغاني، كما كان قائد أوركسترا.

وشكل إلياس إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ما يُوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان

صدمة وحزن

وأحدث رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر يناهز 83 عاما، حالة من الصدمة والحزن في الوسط الفني، فبادر موسيقيون ومطربون إلى نعيه، مذكرين بالبصمات الخالدة التي تركها في مساره الحافل على مدى عقود من الزمن.

وكتبت المطربة اللبنانية إليسا، في تغريدة على موقع "تويتر" أن لبنان بأكمله يخسر "ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم إلياس رحباني".

وأضافت إليسا: "فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة"، قائلة إنه لا يتكرر بموهبته وبفطرته وأعماله الخالدة".

ونعى المطرب اللبناني، عاصي الحلاني، في تغريدة على موقع "تويتر"، إلياس الرحباني، واصفا رحيله بالخسارة الكبيرة.

وفي المنحى نفسه، غردت المطربة نانسي عجرم قائلة "يوم حزين على لبنان ولبنان الفنان"، ثم أضافت أن الموت "يخطف أناسا نحبهم"، "إلياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك يترك فراغا كبيرا".
 
وكتبت نوال الزغبي، في تغريدة "إلياس الرحباني رمز من رموز لبنان الجميل. غيابه يشكل خسارة أحد أبرز المبدعين وخاتمة الرحابنة الكبار".

ونعت الفنانة السورية أصالة، الراحل الرحباني، واصفة إياه بالفنان الكبير والطيب، قائلا إنه كان حنونا مع الجميع.

وقال المطرب اللبناني، راغب علامة، في رحيل الرحباني "يا لفقدانك يا صديقي يا إلياس الرحباني، برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح".

ووصف علامة وفاة الرحباني بضياع عمود من أعمدة بعلبك، كما ذهبت "الروح الجميلة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة".

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