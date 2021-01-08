هجوم شرس على أويس مخللاتي بسبب صوره الجديدة

تعرض الفنان السوري أويس مخللاتي لموجة من الانتقادات بسبب صور نشرها على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام". وتبين من خلالها أنه التقطها خلال حضوره مراسم عزاء المخرج السوري الراحل حاتم علي التي أقيمت في الإمارات.









وأضاف: "الرحمة لروحك الطاهرة حاتم علي ولنا و للجميع أهلاً وأحباباً وأصحاباً الصبر والسلوان... مع الشكر الخاص لمن قام بتنظيم هذا العزاء وساعد الحاتم على إعادة لم الشمل". وظهر أنه وقف مرات عدة أمام الكاميرا حيث اعتبر بعض المتابعين أنه يخضع لجلسة تصوير في مناسبة حزينة فيما تبدو خلفه صورة المخرج الراحل، علماً أنه أرفق الصور بتعليق كتب فيه متوجهاً إلى علي: "لم نتمكن من الوقوف إلى جانب جثمانك الطاهر في عملية إخراجك لمشهدك الأخير في سوريتك ... لكن روحك الجميلة التي رافقتنا في عزائك هنا في الامارات العربية المتحدة أثبتت أنك وأعمالك وتاريخك وفنك وحبك وحب الناس لك لم ولن يفارقنا ولم ولن يفرقنا أبداً".وأضاف: "الرحمة لروحك الطاهرة حاتم علي ولنا و للجميع أهلاً وأحباباً وأصحاباً الصبر والسلوان... مع الشكر الخاص لمن قام بتنظيم هذا العزاء وساعد الحاتم على إعادة لم الشمل".

في المقابل جاء في التعليقات التي تضمنت انتقادات لاذعة: "مع احترامي لحضرتك بس رايحين على عزاء ولا لتتصوروا ومع ابتسامات؟ وين الحزن على القامة العظيمة حاتم علي واحترام قدسية الموت؟" و"انت رايح تعزي ولاتعمل photoshoot؟" و"بالله كم عمل اشتغلت مع المرحوم؟ لأنو مبين عليك حزين كتير" و"ليه ما تمنشن من وين لبسك ومين عمل شعرك ! مسكين فعلاً".