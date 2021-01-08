جورج كلوني يشن هجوما حادا على ترامب وعائلته

وصرح كلوني (59 عاما) في مقابلة إذاعية أن "أعمال الشغب في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع وضعت دونالد ترامب وعائلته في "مزبلة التاريخ"، بحسب وصفه.وأكد الممثل والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأمريكي في الحلقة المقبلة من بودكاست "ذا بيزنس" على إذاعة "كي سي آر دابليو" الأمريكية، أن "اسم ترامب وعائلته، بما في ذلك دونالد ترامب الابن وابنته إيفانكا سيظلوا مرتبطين إلى الأبد بالتمرد الذي وقع في العاصمة الأمريكية الأربعاء الماضي".ووفقا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، فقد أخبر جورج كلوني مقدم البرنامج الإذاعي، كيم ماسترز، أنه "لمن المدمر مشاهدة الكابيتول وهو الذي يمثل منزل الشعب الأمريكي يتم تدنيسه بهذه الطريقة".وينضم جورج كلوني إلى عدد من مشاهير هوليوود الذين تحدثوا ضد تصرفات أنصار دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.وسيتم إذاعة مقابلة جورج كلوني الإذاعية كاملة في يوم 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.وكان ترامب قد أعلن في سابقة تاريخية عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل 5 أفراد كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ"عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".