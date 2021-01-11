عادل إمام يعزي آخر أصدقاء "مدرسة المشاغبين" بصورة حزينة

ماتبقاش غير عادل امام ربنا يديله الصحه والعافيه يارب

وفاه #هادي_الجيار pic.twitter.com/tLHszPc3P2 — 🇪🇬Moon🇪🇬 (@moon99258581) January 10, 2021

رحلوا جميعا وتركوا بهجت الأباصيري (عادل إمام) وحيدا، أطال الله في عمره#وفاة_هادي_الجيار pic.twitter.com/NLC1x7P9LA — Geجورجrge ❤🌻 (@George62168032) January 10, 2021

وجه الفنان المصري، عادل إمام، التعازي لوفاة زميله الفنان، هادي الجيار، آخر الرفاق في مسرحية "مدرسة المشاغبين".وشارك عادل إمام على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة تجمعه مع الفنان الراحل، وكتب في المنشور: "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. خالص العزاء للأسرة الكريمة".وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بالفن والمشاهير، الصورة التي شاركها عادل إمام هي آخر صورة جمعته مع الفنان الراحل هادي الجيار.ويعتبر الفنان عادل إمام هو آخر من تبقى على قيد الحياة من تلاميذ "مدرسة المشاغبين" الشهيرة بعد رحيل كل من هادي الجيار ومن قبله يونس شلبي وأحمد زكي وسعيد صالح.ورحل أيضا جميع نجوم المسرحية المشاركين عدا الفنانة سهير البابلي، التي قدمت دور البطولة في المسرحية.وكان الفنان هادي الجيار، توفى في الساعات الأولى من يوم الأحد 10 يناير/ كانون الثاني، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشف مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة ومكان دفن، حيث سيتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.