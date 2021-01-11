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أغنية "بلاك مامبا".. 100 مليون مشاهدة بأقل من يوم

فن وثقافة

2021-01-11 | 09:17
أغنية "بلاك مامبا".. 100 مليون مشاهدة بأقل من يوم
المصدر:
العربية
1,197 مشاهدة

سجلت أغنية "بلاك مامبا" لفرقة الفتيات الكورية aespa رقما قياسيا لأسرع فيديو موسيقي لترسيم فرقة يتجاوز الـ 100 مليون مشاهدة في تاريخ الكيبوب.

الفرقة الصاعدة من شركة SM الترفيهية سجلت سابقًا رقمًا قياسيًا للفيديو الموسيقي الأول الأكثر مشاهدة خلال أول 24 ساعة له، واستمرت في تحقيق إنجازات ملحوظة كفريق موسيقي جديد.

الفيديو الموسيقي الذي تم إصداره في 17 نوفمبر 2020 تجاوز الـ 100 مليون مشاهدة في 51 يومًا فقط و12 ساعة في 8 يناير، الأسرع في أي ظهور لموسيقى البوب الكورية.




في السابق، تجاوز الفيديو الموسيقي "بلاك ماما" 21 مليون مشاهدة على يوتيوب في غضون 24 ساعة من إصداره، مسجلاً رقمًا قياسيًا. في ذلك الوقت، ارتفع الفيديو أيضًا سريعًا إلى المركز الأول على مقاطع الفيديو الأكثر شيوعًا على يوتيوب ومع أحدث 100 مليون مشاهدة، تواصل aespa عرض إنجازات في عامها الأول.

رداً على ذلك، قالت فتيات فرقة إيسبا: "كنا سعداء للغاية لسماع أن مقطع الفيديو الموسيقي "بلاك مامبا" قد وصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة. من المفيد جدًا تحقيق ذلك من خلال أغنيتنا الأولى. نود أن نشكر جميع معجبينا على حبهم ودعمهم المذهلين. في عام 2021، سنواصل تقديم موسيقى رائعة وطاقة مشرقة ونأمل أن يتطلع الجميع إليها".

ووفقًا لوكالة الاستشارات الخارجية REELS Corporation، نجحت أغنية "Black Mamba" في دخول المخططات الموسيقية في 95 دولة مختلفة، كما احتلت المرتبة رقم 100 على مخطط Billboard Global (باستثناء الولايات المتحدة) المسجل بعد حصيلة ثلاثة أيام فقط بعد الإصدار الفردي. رقم قياسي آخر لأعلى ترتيب بين أغنية ترسيم أي فنان من الكيبوب.

"بلاك مامبا" هي أغنية رقص قوية تعتمد على أصوات قوية ومزامنة مميزة. وتحكي كلمات الأغنية قصة مغامرات الفتيات وتجربتهن في عالم جديد حيث أصبحن مدركات لـ"Black Mamba" الذي يهدد بقية العالم ويتدخل في الاتصال بين aespa والأفاتار الخاص بهن.

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