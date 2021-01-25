رضا حامد يجدد هجومه على عادل إمام: لا يستحق لقب "الزعيم"

جدد فنان مصري هجومه على الفنان، عادل إمام، بعدما اتهمه في وقت سابق بطرده من آخر مسرحياته "بودي جارد" التي عرضت قبل سنوات.





وقال الممثل الكوميدي، رضا حامد، لموقع "في الفن" إنه يقدر عادل إمام ويراه ممثلا عظيما، ولكنه أكد أن ما رواه عنه حدث على أرض الواقع وكان حقيقيا.



وتابع موضحا أن "الزعيم" وهو لقب عادل إمام الذي يشتهر به لا يطلق عليه زعيما بسبب مسرحية سميت بهذا الاسم، وإنما يطلق على الشخص هذا اللقب لاهتمامه بالآخرين وتوجيههم ورفع شأنهم.

كما شن رضا حامد هجوما على الوسط الفني، مشيرا إلى أنه "وسط مصالح وشللية ولا يقدر الفنان الموهوب"، بحسب قوله.