صورة لشاكيرا قبل الشهرة تكشف أصولها العربية

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة ونادرة للفنانة الكولومبية العالمية شاكيرا، وتبين أنها التُقطت لها قبل الشهرة برفقة عدد من النساء، وظهرت فيها بملابس باللونين الأبيض والأسود وبإطلالة مختلفة تماماً عن تلك التي يعرفها بها متابعوها ومحبّوها.



