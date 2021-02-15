الأمير هاري وميغان ماركل يعلنان خبراً سعيداً

وقال المتحدث: "نستطيع أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخاً أكبر. الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني".وأوضح المتحدث باسم قصر بكنغهام، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وجميع أفراد العائلة الملكية سعداء لسماع هذا النبأ، حسبما نقلت "رويترز".وأضاف أن الملكة وزوجها الأمير فيليب، والأمير تشارلز والد هاري، والعائلة كلها "سعداء" ويتمنون للزوجين السعادة.وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في كانون الثاني 2020 ، وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.ومنذ قرار التخلي عن واجباتهما الملكية، واصل الزوجان العمل الخيري، ووقعا على عقود مع محطات تلفزيون ووسائل إعلام أخرى.