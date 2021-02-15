بالفيديو: هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بيوم الحب على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، واقترحت على الجميع القيام بالمثل.





وظهرت هيفاء في المقطع بكامل أناقتها بفستان أحمر ضيق وبتسريحة شعر ناعمة، وبدت كعادتها تضجّ أنوثة وجمالاً، لتقترب بعدها من مرآة كبيرة وتكتب عليها بقلم أحمر شفاه باللون الأحمر عبارة "حب" باللغة الإنكليزية، واقترحت على الجميع خوض هذا التحدّي الجديد من نوعه عبر السوشيال ميديا لنشر الحب.

وكتبت هيفاء على المقطع: "بكلمة حلوة مننشر الحب والفرح، اكتبوا بهالتحدي عبارة حب على المراية وعملوا تاغ لكل يللي بتحبوهن". وأطلفت هاشتاغ بعنوان "#HaifaLoveChallenge".



وسرعان ما تفاعل الجمهور مع التحدي الطريف الذي أطلقته هيفاء، ونال إعجاب الآلاف من متابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بيوم الحب والتعبير عن حبهم الكبير لها.