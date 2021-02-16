فنان شهير يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة (صورة)

وبدا وهو يقوم بتقبيل قدنها تعبيراً عن حبه لها لمناسبة يوم الحب. وأثار هذا موجة من الجدل حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الحركة غير لائقة وأنه كان بإمكانه التعبير عن عاطفته تجاهها بطريقة أخرى أكثر رقياً.وتبين أن الفنان نشر الصورة قبل هذا على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" وأرفقها بالتعليق: "أقبل قدمك لأني أحبك". وحققت الصورة أكثر من 4 ملايين و991 ألف إعجاب.كما نشرت كابيلو بدورها على حسابها الخاص على التطبيق صورة رومنسية لهما وعلقت: "يوم صداقة وحب سعيد".