عمرو أديب يتعرض لحادث سير مروّع... وهذه حالته الصحية

تعرض الاعلامي المصري عمرو اديب لحادث سير مروع اثناء قيادته سيارته في مدينة السادس من اوكتوبر بالجيزة في مصر.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيارة أديب، بعد الحادث. وأظهرت الصور تضرر السيارة الفارهة في مقدمتها بشكل فادح.



وقال مصدر من برنامج "الحكاية"، إنه تم نقل عمرو أديب لأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر؛ للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات اللازمة. ونقل اديب الى المستشفى بعد تحطم سيارته من نوع رانج روفر بالكامل، حيث اتى الحادث بعد انتهائه من تقديم برنامجه الحكاية الذي يعرض على قناة mbc مصر.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيارة أديب، بعد الحادث. وأظهرت الصور تضرر السيارة الفارهة في مقدمتها بشكل فادح.وقال مصدر من برنامج "الحكاية"، إنه تم نقل عمرو أديب لأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر؛ للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات اللازمة.

تفاصيل الحادث



وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني، إن "الحادث الذي تعرض له عمرو أديب وقع نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بمؤخرة سيارة الإعلامي المصري، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده واصطدامه بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامي من سيارته"، وفق ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".



وأكد المصدر الأمني، أن الأهالي أبلغوا سيارة إسعاف نقلت عمرو أديب إلى المستشفى فور وقوع الحادث، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث".

الحالة الصحية لعمرو أديب



وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن أديب خرج من مستشفى دار الفؤاد، بعد قيامه بعمل أشعة كاملة على الجسم للاطمئنان عليه من عدم وجود أي نزيف داخلي .



وقال أحد معدي البرنامج الخاص بعمرو أديب، "إنه في حالة جيدة، وأن حالته مطمئنة، وأنه في الطريق لمنزله الآن"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".