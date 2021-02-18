ملكة جمال تواجه 50 عاماً في السجن... والسبب؟

وتتألف هذه العصابة من ثمانية أعضاء، ثلاث نساء وخمسة رجال، يعملون في منظمة إجرامية متخصصة في عمليات الخطف. وقد تم سجن الخاطفين المزعومين لمدة شهرين لحين اكمال التحقيق.ومن المتوقع أن تواجه لورا روميرو عقوبة بالسجن قد تصل إلى 50 عاماً، وهي محتجزة حاليا في ولاية فيراكروز المكسيكية.وأفاد ممثلو الادعاء بأن وحدة مكافحة الاختطاف تحركت لضمان عدم تأمين الهدنة للأشخاص الّذين يتسببون في أضرار جسيمة لمنطقة فيراكروز.وتتحدر روميرو من مدينة سان خوان باوتيستا توكسيبيك في أواكساكا، واشتهرت من خلال فوزها في مسابقة ملكة جمال أواكساكا الإقليمية لعام 2018. وأعلنت مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المكسيك في العام 2019.