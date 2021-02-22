Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الصحة: تسجيل اصابات بسلالة كورونا الجديدة لدى أطفال رضع
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

فرقة "بي تي إس" تتصدر قائمة الفنانين الأكثر شهرة

فن وثقافة

2021-02-22 | 05:26
فرقة "بي تي إس" تتصدر قائمة الفنانين الأكثر شهرة
المصدر:
sputniknews
297 مشاهدة

تصدرت فرقة "بي تي إس" BTS قائمة "تويتر" لأكثر الفنانين شهرة للعام الرابع على التوالي.

وبحسب موقع "إن إم إي"، كشف الاستطلاع الجديد أن المجموعة كانت رقم واحد في التغريد عن الموسيقيين في الولايات المتحدة، متفوقة على أمثال كاني ويست وبيونسيه ودريك في معظم الإشارات على منصة التواصل الاجتماعي في عام 2020.

أربعة من أفضل 10 موسيقيين في القائمة كانوا من فرق الكيبوب، متفوقين على أمثال أريانا غراندي وجوستين بيبر وبيلي إيليش.
ليس من المستغرب أن BTS سيطروا أيضًا على قوائم "كي بوب" K-pop الأكثر تحديدًا على تويتر، حيث احتلوا المرتبة الأولى في فئة فنان الـ K-pop الأكثر ذكرًا في العالم لعام 2020.

نظر موقع "تويتر" إلى بيانات من أشياء مثل ذكر أعضاء الفرقة وأسماء الفرق وعلامات التصنيف الشائعة للمعجبين المستخدمة على مدار العام التقويمي في عام 2020.

وكشف موقع تويتر أيضًا عن تسجيل رقم قياسي بلغ 6.7 مليار تغريدة حول النوع الموسيقي في عام 2020، مما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة عن عام 2019، قادمة من مجموعة متنوعة من الأسواق، مما يسلط الضوء على "الطبيعة العالمية المتزايدة لمجتمع الكيبوب".

تصدرت إندونيسيا وتايلاند قائمة الدول الأكثر نشاطًا في "الكيبوب" K-pop على تويتر، تليها كوريا الجنوبية والفلبين والولايات المتحدة. ولاحظ عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا زيادة الاهتمام من دول مثل البرازيل وإسبانيا وتركيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:43 | 2021-02-22 11:43
11:40 | 2021-02-22 11:40
11:38 | 2021-02-22 11:38
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مصدر أمني يكشف حقيقة سقوط طائرة خلال عملية الطارمية
21.28%
11:52 | 2021-02-20
مصدر أمني يكشف حقيقة سقوط طائرة خلال عملية الطارمية
11:52 | 2021-02-20
بعد بيان &quot;النصر&quot;.. النجيفي يرد على العبادي بـ&quot;فيديو&quot;
19.48%
15:19 | 2021-02-20
بعد بيان "النصر".. النجيفي يرد على العبادي بـ"فيديو"
15:19 | 2021-02-20
&quot;جائحة جديدة&quot;.. علماء يحذرون من فيروس تصل نسبة فتكه لـ75%
17.28%
13:25 | 2021-02-20
"جائحة جديدة".. علماء يحذرون من فيروس تصل نسبة فتكه لـ75%
13:25 | 2021-02-20
وزارة المالية توجه بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط
15.21%
05:40 | 2021-02-21
وزارة المالية توجه بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط
05:40 | 2021-02-21
حالة وفاة واحدة.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل اصابات كورونا الجديدة
14.05%
14:00 | 2021-02-20
حالة وفاة واحدة.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل اصابات كورونا الجديدة
14:00 | 2021-02-20
عمليات البصرة توضح بشأن الاغلاق التام للمحافظة
12.69%
07:07 | 2021-02-21
عمليات البصرة توضح بشأن الاغلاق التام للمحافظة
07:07 | 2021-02-21
المزيد
لا
لا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.