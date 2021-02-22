طلاق كارداشيان – ويست بالتفاصيل على تلفزيون الواقع.. ومليارات الدولارات بينهما!

وتبلغ قيمة طلاق الزوجين المرتبطين منذ 7 أعوام أكثر من 2 مليار دولار أميركي، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ومن المتوقع أن تتحدث كارداشيان البالغة من العمر (40 عاما) عن الطلاق في الموسم الأخير من برنامج "إي"، الذي يتحدث عن حياتها.ورصدت الكاميرات بعضا من ملامح المشكلات الأسرية بين كارداشيان وويست.وقال أحد المصادر أن الطلاق سيكون موضوع الحلقات الأخيرة من البرنامج "إي".وذكرت الصحيفة البريطانية أن العائلة وقعت صفقات مربحة مع خدمتين تلفزيونتين، ومن المتوقع أن يسلط برنامجي الخدمتين في 2021 الضوء على الخلاف بين الزوجين اللذين يحظيان بشهرة واسعة.في المقابل، ذكرت تقارير صحفية أن الطلاق سيكون موضوع البرنامجين الجديدين اللذين لم يصورا بعد.وكانت وسائل إعلام نشرت قبل أيام أن كارداشيان طلبت رسميا الطلاق من زوجها كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.ويجري الانفصال بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة، وفق التقارير.وتزوج ويست بكارداشيان في 2014، بعد أعوام من مواعدتها، ولديهما معا 4 أطفال، ابنتهم نورث (7 أعوام)، وابنهم ساينت (5 أعوام)، وابنتهم شيكاغو (3 أعوام)، وطفلهم سالم (عام ونصف).وقال مصدر إن علاقة الزوجين "انتهت"، وتجرى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي.وأمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ، والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار.