هاري وميغان.. مقابلة منتظرة مع اوبرا وينفري تكشف "مفاجأة"

ومن المقرر أن تبث شبكة "سي بي إس" الأميركية، في 7 آذار المقبل، مقابلة مطولة تجريها الإعلامية الأميركية الشهيرة، أوبرا وينفري، مع الأمير البريطاني وزوجته.وهذه أول مقابلة تلفزيونية للاثنين منذ تركهما الواجبات الملكية وشراء منزل في الولايات المتحدة العام الماضي.وكان ميغان وهاري قد أعلنا العام الماضي عن تنحيهما عن مهامهما الملكية، والانتقال إلى أميركا الشمالية، معللين القرار بما وصفوه بتدخلات ومواقف عنصرية لا تطاق من قبل وسائل الإعلام البريطانية.وذكرت مصادر لصحيفة "الصن" البريطانية أن أوبرا وينفري أمضت يومين مع الأمير وزوجته لتسجيل المقابلة، مشيرة إلى أنها تمت يومي الأربعاء والخميس الماضيين.وأضافت المصادر أن الأمير هاري اختار عدم إبلاغ الملكة بمحتوى المقابلة مما أصابها بالذهول.واستعدّت وينفري للمقابلة جيدا، حيث أجرت بحوثها في منزلها بهاواي، قبل أن تسافر بطائرتها الخاصة إلى كاليفورنيا بحيث تملك منزلا هناك.