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صور كاظم الساهر مع ابنة شقيقه الجميلة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

فن وثقافة

2021-02-24 | 07:33
صور كاظم الساهر مع ابنة شقيقه الجميلة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي
المصدر:
سيدتي
3,009 مشاهدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم العراقي كاظم الساهر برفقة ندى الساهر ابنة شقيقه التي خطفت الأنظار بجمالها اللافت، وتبين أن الصورة نشرتها ندى عبر حسابها بموقع إنستقرام، للتفاخر بعمها.

وعلقت ندى على الضجة المثارة حول الصورة، مؤكدة إنها التقطت قبل عامين في إسبانيا، وأشارت ندى إلى كونها ابنة إبراهيم الأخ الأصغر لكاظم، وليس حسين كما روج البعض وأضافت في اتصال لـ ET بالعربي: توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع ويتم تداولها من قبل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كون عمي كاظم يعتبر فنان عنده قاعدة جماهيرية عربية وغير عربية، والصور التي جمعتني معه هي قبل سنتين في اسبانيا.
 
 
وأكدت ندى فخرها بأن يكون كاظم الساهر عمها، وقالت "أنا فخر لي أن أكون ابنة أخيه والناس عرفتني عن طريق قرابتي به".
ونفت ندى ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن أنها تمارس مهنة عرض الأزياء، وقالت "انشالله طموحي أن أكون سيدة أعمال ناجحة كوني أدرس إدارة الأعمال ولازلت طالبة".
 
 
 
وأضافت ندى "حسابي على السوشيال ميديا يهتم بأمور البنات مثل المكياج وأمور من يومياتي البسيطة".
 

ندى وهي طفلة مع والدها ابراهيم

 
ووصفت ندى علاقتها بعمها كاظم بالـ "زينة" وقالت: "علاقتي بـ عمي القيصر الحمدالله "زينة" ومن نصائحه لي ولأخوتي كان يقول دائماً كملوا دراستكم، ولا تعفون دراستكم أبداً، كان يشدد كثيراً على الدراسة".

يذكر ان كاظم احتل الترند خلال الأيام السابقة بهاشتاغ "جدو كاظم الساهر"، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم العراقي برفقة حفيدتيه آية وسنا، مع تأكيدات بأن الصورة التقطت هذا الشهر اثناء تواجد كاظم في أمريكا.
 
كاظم الساهر برفقة حفيدتيه
 
الصورة لم تنشر عبر أي منصة من منصات كاظم الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعرف مصدر تسريبها، أو موعد التقاطها الحقيقي، ولكن روابط المعجبين بالمطرب العراقي، أكدت أنه قام بزيارة ابنه الأكبر المقيم في أمريكا هذا الشهر، وتم التقاط الصورة برفقة حفيدتيه آية وسنا، ورقد بجوارهما الكلب المرافق للحفيدتين.
 
يذكر أن كاظم يتجنب دوما الكشف عن الجانب العائلي، ويظهر نادراً برفقة اسرته، وسبق أن أعلن شقيقه الدكتور حسين جبار ابراهيم أنه انتهى منذ عامين من تأليف كتاب عن حياة شقيقه كاظم وعائلته وأن كاظم منعه في البداية من نشره احتراماً لمشاعر البعض حسب تعبيره، منوهاً إلى أن الكتاب كان من المقرر ان يصدر في الأشهر الأولى من العام الجديد إذا وافق كاظم على ذلك.
 

صورة تجمع كاظم الساهر بعائلته

 
وقال شقيق كاظم في تعليق نشره عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم "كاظم الساهر وعائلته". أكثر من 400 صفحة... كتبته بكل صدق وأمانة واخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة. وقد عشت انا نفسي احداثا تتعلق بكاظم وحياته وفنه.
 
وأضاف جبار: ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض. وسيصدر الكتاب باذن الله بعد التنقيح في الاشهر الاولى من السنة الجديدة إذا وافق شقيقي كاظم الساهر ".
 
وأتبع جبار منشوره هذا بمنشور آخر قال فيه: تصحيح .. لا ينشر الكتاب إلا بعد اطلاع الساهر على مسودته الاخيرة (ما بعد التنقيح) وبعد موافقته عليها، ويبدو أن كاظم لم يكتفى برفض نشر الكتاب وإنما طلب من شقيقه حذف المنشورات نهائيا.

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