الأمير فيليب يدخل المستشفى.. فهل السبب "كوفيد-19"؟

وجاء في بيان أن "دخول الدوق إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيبه الخاص بعدما شعر بتوعك. من المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لأيام قليلة للمتابعة والراحة".وذكر مصدر ملكي أن الأمير فيليب (99 عاما) يشعر بتوعك منذ فترة قصيرة ودخل المستشفى على قدميه ودون مساعدة. وأضاف أنه لا يعاني من شيء له علاقة بكوفيد-19 .وتأتي هذه الملاحظة في البيان لكون الأمير فيليب وزوجته الملكة إليزابيث الثانية قد تلقيا في 9 كانون الثاني الجرعة الأولى ضد لقاح كورونا في قصر ويندسور حيث يمضيان فترة العزل المنزلي، ولم يمنع العزل المنزلي من مواصلة الملكة البريطانية أداء بعض واجباتها الملكية الهامة.ويقيم الأمير والملكة في قصر ويندسور غربي لندن خلال جائحة "فيروس كورونا- كوفيد 19" . وقال المصدر إن الملكة لا تزال في ويندسور.يشار إلى أن الأمير فيليب اختار في آب عام 2017 إعتزال الحياة العامة، والإستقالة الطوعية من واجباته الملكية الرسمية بعد مشاركته بأكثر من 22 ألف مهمة رسمية منذ وصول زوجته الملكة إليزابيث الثانية إلى العرش البريطاني في عام 1952، لكنه يواصل مرافقة الملكة في بعض المناسبات العائلية الخاصة .ومن المفترض حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن يحتفل دوق أدنبره الأمير فيليب "99 عاماً" بعيد ميلاده ال100 في 10 حزيران 2021 وهو نفس التاريخ والموعد المتوقع لولادة إبن حفيده الأمير هاري الثاني من زوجته الأمريكية ميغان ماركل في الولايات المتحدة.