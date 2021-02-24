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أميركا تودع أحد شعرائها لورانس فيرلينغيتي عن 101 عام

فن وثقافة

2021-02-24 | 09:30
أميركا تودع أحد شعرائها لورانس فيرلينغيتي عن 101 عام
المصدر:
سبوتنيك
107 مشاهدة

ذكرت مكتبات سيتي لايتس، يوم الثلاثاء، أن الشاعر والناشر الأمريكي لورانس فيرلينغيتي توفي عن 101 عام.

وباتت مكتبات سيتي لايتس في سان فرانسيسكو، والمملوكة لفيرلينغيتي، ملاذا أدبيا على الساحل الغربي لكتاب حركة جيل "بيت" مثل جاك كيرواك وألين جينسبيرج.

وقالت سيتي لايتس عبر تويتر إن "فيرلينغيتي، الذي لعب دورا محوريا في معركة حرية التعبير بعد أن نشر قصيدة (عواء) لجينسبيرج في عام 1956، توفي مساء الاثنين. وأضافت "نحبك يا لورانس".
وعندما بلغ فيرلينغيتي 100 عام في 24 مارس/آذار 2019، أعلن مسؤولو سان فرانسيسكو أنه يوم لورانس فيرلينغيتي.

وأقامت مكتبات سيتي لايتس حفلا رغم أن صاحب التكريم لم يحضر، بسبب ضعف البصر وصعوبة التواصل.

وفي عام 1957، وجد فيرلينغيتي نفسه على خط المواجهة في معركة دستورية عندما تم إلقاء القبض عليه بعد نشر وبيع كتاب جينسبيرج الرائد (عواء وقصائد أخرى)، وفقا لـ "نيويورك تايمز".

وفي حين اعتبرت حركة "بيت" الأدبية الكتاب إنجازا ملحميا لأحد أقرانهم، صدمت القصيدة الكثيرين في الولايات المتحدة بإشاراتها للمخدرات والمثلية الجنسية ونبذ التيار السائد في المجتمع.

وتمت تبرئة ساحة فيرلينغيتي من تهم الفحش عندما قرر قاض أن القصيدة ليست فاحشة لأنها تدعو لاستعادة القيم الاجتماعية.

وُلد فيرلينغيتي في يونكرز بنيويورك بعد شهور قليلة من وفاة والده. وعانت والدته من مرض عقلي فانتقل للعيش مع أحد أقاربه في فرنسا ثم مع عائلة أخرى في نيويورك.
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