فنانة عربية جديدة تحصل على "الإقامة الذهبية" من الإمارات

حصلت الفنانة اللبنانية، تقلا شمعون، على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، كنوع من التكريم لها، لتنضم بذلك لقائمة كبيرة من الفنانين الذين منحوا الإقامة.





وفي فيديو اعادت نشره عبر خاصية الستوري على حسابها على "إنستغرام"، عبرت تقلا شمعون عن سعادتها البالغة إزاء حصولها على الإقامة، وقالت: "سعيدة جدا بأن دولة الإمارات الحبيبة قررت منح اللبنانية تقلا الإقامة، وهذا القرار الذي يعد تقديرا من قِبلها لكل المبدعين في الوطن العربي".

كانت دولة الإمارات منحت سلسلة من الفنانين الإقامة الذهبية، بينهم المطربة اللبنانية نجوى كرم، والفنان المصري محمد رمضان.



وفي مايو/ أيار 2019، أطلق الشيخ محمد بن راشد نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، الذي يوفر إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة.