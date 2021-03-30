تقارير تكشف سبب وفاة ابنة الفنانة جمانة مراد

وذكرت مصادر مقربة أن موت طفلة جمانة مراد "ديانا" لم يكن مفاجئا، ولكنه نتيجة أزمة صحية كانت تعاني منها منذ فترة، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.



وتابعت أن الممثلة السورية كانت تعرض ابنتها على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمُقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وأعلنت الفنانة السورية، جمانة مراد، أمس الاثنين، عن وفاة ابنتها ديانا عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، دون الكشف عن سبب الوفاة.وكتبت جمانة مراد على "إنستغرام": "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب إمك وأبوكي".وأضافت جمانة: "فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا إمي".وكانت جمانة مراد قد رزقت بتوأمها علي وديانا من زوجها الأردني ربيع بسيسو، هذه السنة، ليصبح لديها طفلان وبنت.وحرص العديد من الفنانين على تعزية جمانة مراد في وفاة طفلتها "ديانا"، من أبرزهم الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، والفنانة المصرية، بشرى، والفنان السوري، باسم ياخور، والفنانة السورية، كندة علوش.وحازت جمانة مراد على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد في رمضان الماضي، عن دورها المركب في المسلسل التلفزيوني "خيانة عهد"، من بطولة يسرا وحلا شيحة.