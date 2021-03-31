بصورة مثيرة للجدل.. ياسمين صبري تتصدر قائمة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل

ونشرت ياسمين صبري، الصور المثيرة للجدل عبر حسابها على "إنستغرام"، وظهرت بفستان وردي صيفي وقد ربطت الجزء العلوي من شعرها لتبدو قريبة الشبه من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، بينما ملامح الوجه مزجت بوضوح بين نادين نجيم وكايلي جينر.من جانبه، نشر الماكيير أحمد منير، مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستغرام"، من كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها الفنانة المصرية ياسمين صبري.يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.