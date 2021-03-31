تسريب فيديو جديد من برنامج رامز جلال الرمضاني

وشوهد في المقطع المزعوم، رامز جلال، وهو يقف أمام الكاميرات ويقوم بتقديم إحدى فقرات البرنامج مرتدياً سروالاً قصيراً، وأرفق الفيديو بالتعليق: "حي الله رامز جلال".وكان تم تداول فيديو آخر، خلال الأيام الماضية، قال ناشروه إنها لقطات تم تصويرها من العاصمة السعودية الرياض، وكشفت الستار عن بعض كواليس برنامج الفنان المصري، رامز جلال، الجديد للمقالب، الذي سيعرض في شهر رمضان، ويتم تصويره في سرية تامة منعا من تسريب تفاصيله.وتبين اللقطات التي سجلها شاب سعودي بواسطة كاميرا هاتفه الذكي، وشاركها عبر تطبيق "تيك توك" للفيديوهات، رامز جلال وهو يسير في الرياض بصحبة فريق من برنامجه تجاه مبنى ضخم لتنفيذ مهمة ما. وعلق مصور الفيديو: "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وأشار إلى أن شعر رامز جلال مصبوغ باللونين الأحمر والأصفر، وهو على ما يبدو أنها إطلالته في البرنامج الجديد.واعتاد رامز جلال على تغيير مظهره في كل نسخة من برامج مقالبه السنوي، وظهر في برنامج "رامز مجنون رسمي" برمضان 2020 وهو بشعر أزرق اللون.ويتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي.وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.