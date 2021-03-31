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في يوم برج إيفل: 10 حقائق عن المعلم السياحي الأكثر شهرةً في العالم

فن وثقافة

2021-03-31 | 07:47
في يوم برج إيفل: 10 حقائق عن المعلم السياحي الأكثر شهرةً في العالم
المصدر:
سيدتي
219 مشاهدة

يوم برج إيفل مهدى للاحتفاء بالنصب التذكاري الذي يقف شامخاً في "مدينة الأضواء" باريس، وذلك في 31 آذار، التاريخ الذي اكتمل فيه بناء البرج في سنة 1889. كان شُيّد برج إيفل لمناسبة معرض باريس الدولي، خلال الذكرى المئوية للثورة الفرنسية، وسمّي باسم المهندس الرئيس جوستاف إيفل. وقد استغرق بناؤه عامين وشهرين و 5 أيام.

يُعرف البرج الجميل أيضًا باسم "السيدة الحديدية"، وهو أحد أكثر مناطق الجذب السياحي تصويرًا في العالم. يمكن للزائرين ركوب المصعد لمشاهدة مناظر بانورامية للمدينة أو تناول العشاء في أحد المطعمين الرائعين الموجودين داخل البرج.
 
 
10 حقائق عن برج إيفل

1- حصل برج إيفل على اسمه من المهندس الرئيس والمهندس المعماري المسؤول عن تصميمه وبنائه، غوستاف إيفل.
2- كان لدى غوستاف إيفل شقة بناها لنفسه، في الجزء العلوي من البرج.
3- لم يكن القصد من تشييد برج إيفل أن يكون مبنىً دائماً. بُني لمعرض باريس 1889 مع خطط لتفكيكه بعد 20 عامًا! وهو ظل موجودا، عندما أعيد استخدامه كهوائي راديو.
 
 
4- خلال الحرب العالمية الثانية، أمر أدولف هتلر بهدم البرج، لكن الحاكم العسكري لباريس في ذلك الوقت رفض الامتثال.
5- عندما زار هتلر باريس، قطع الفرنسيون كابلات المصعد في برج إيفل بحيث إذا أراد الفوهرر الوصول إلى القمة ، فعليه أن يتسلق درجات السلم البالغ عددها 1665 درجة.
6- يضيء برج إيفل كل ليلة 20.000 مصباح كهربائي.
 
 
7- يضم البرج مختبراً علمياً: نقش إيفل أسماء 72 من علماء الدولة في معرض المستوى الأول للبرج، وقام فوق الهيكل بتركيب مختبر استخدمه مع العلماء الفرنسيين في درس علم الفلك والأرصاد الجوية والديناميكا الهوائية وعلم وظائف الأعضاء واختبار التجارب، مثل: بندول فوكو. في عام 1909، قام إيفل بتركيب نفق هوائي ديناميكي في قاعدة البرج الذي نفذ آلاف الاختبارات، بما في ذلك تلك التي أجريت على طائرات "رايت براذرز" وسيارات "بورش".
 
 
8- يُعاد طلاء برج إيفل كل سبع سنوات، باستخدام 50 أو 60 طنّاً من الطلاء.
9- تم تكرار تصميم البرج في جميع أنحاء العالم، علماً أن النسخة في لاس فيجاس توازي نصف حجم البرج الباريسي، أمّا النسخة المتماثلة في اليابان، والمتمثلة في" برج طوكيو"، فهي كاملة الحجم.
10- عند زيارة برج إيفل، تتعدد المحطات، وتشمل الوقوف في ثلاثة أقسام مختلفة من البرج، على ثلاثة ارتفاعات مختلفة. يبلغ ارتفاع الطبقة الأولى 189 قدمًا وتتضمن منطقة للمراقبة وغرفة للاستقبال تحمل اسم Gustave Eiffel ومحلات بيع التذكارات ومعرضًا فنيّاً ومطعماً (58Tour Eiffel ) وأرضية شفافة. الطبقة الثانية على ارتفاع 379 قدمًا، تشتمل على منطقة للمراقبة ومطعم Le Jules Verne. الطبقة العلوية توفر مناظر بانورامية مذهلة على ارتفاع 905 قدمًا.
 

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