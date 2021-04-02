أول مسلم يترشح لجائزة "الأوسكار" العالمية... من هو؟

يدخل الممثل البريطاني، ريز أحمد، التاريخ، بوصفه أول مسلم يرشح لجائزة "أوسكار" العالمية.









ويجسد أحمد شخصية "روبن"، في الفيلم الذي أخرجه داريوس ماردر، والذي يقوم بجولة مع صديقته المغنية يفقد خلالها القدرة على السمع، ساعيا على مضض لطلب المساعدة وتعلم لغة الإشارة، حيث يمضي أحمد في الفيلم وقتا مع أطفال صم ويدرس عزف الطبول.



التريلر الأول لفيلم Sound of Metal من بطولة الممثل ريز أحمد. الفيلم يدور حول عازف درامز يبدأ بفقدان سمعه. pic.twitter.com/Zdmypkdz12 — Screen Mix (@ScreenMix) September 25, 2020



وقال الممثل البريطاني، ريز أحمد: "الاستعداد لتجسيد الدور عن طريق تعلم عزف الطبول ولغة الإشارة تطلب مني جهدا كبيرا". وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، بأن ريز أحمد مرشح لجائزة "أوسكار" أفضل ممثل، بعد تجسيده شخصية عازف طبول يصاب بالصمم في فيلم "ساوند أوف ميتال" (صوت المعدن).ويجسد أحمد شخصية "روبن"، في الفيلم الذي أخرجه داريوس ماردر، والذي يقوم بجولة مع صديقته المغنية يفقد خلالها القدرة على السمع، ساعيا على مضض لطلب المساعدة وتعلم لغة الإشارة، حيث يمضي أحمد في الفيلم وقتا مع أطفال صم ويدرس عزف الطبول.وقال الممثل البريطاني، ريز أحمد: "الاستعداد لتجسيد الدور عن طريق تعلم عزف الطبول ولغة الإشارة تطلب مني جهدا كبيرا".

وتابع أحمد "على المستوى العاطفي، كان نصا قاسيا للغاية. كتب داريوس ماردر شيئا مؤثرا حقا".



ويذكر أن ريز أحمد (38 عاما) مغني "راب" أيضا، وهو مرشح لجائزة "الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)" عن الدور نفسه، في حفل سيقام الأسبوع المقبل.



ودخل الممثل البريطاني، ريز أحمد، التاريخ، من أوسع أبوابه، في الشهر الماضي بصفته أول مسلم يرشح لجائزة "أوسكار أفضل ممثل"، والتي قال عنها: أعتقد أن كثيرا من الناس يشعرون بحماس شديد لأن فيلما عن الصم مرشح لنيل (جائزة أفضل فيلم).