نجل فضل شاكر: 'الحمدلله ع سلامتك بابا'

الحمدلله ع سلامتك بابا❤️ الحمدلله تم شفاؤه من كورونا🙏🏻 الله يشفي مرضاكم و يحمي اهلكم@fadel_chaker pic.twitter.com/JgTTOT18T9 — محمد شاكر (@MohamedChaker) March 31, 2021

أعلن المطرب محمد شاكر، نجل فضل شاكر، عن شفاء والده من فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن ظل متكتما على إصابته.ونشر محمد شاكر عبر حسابه الشخصي على موقعي "إنستغرام" و"تويتر" منشورات قال فيها: "الحمد لله ع سلامتك بابا الحمد لله تم شفاؤه من كورونا، الله يشفي مرضاكم ويحمي أهلكم".وكان نجل فضل شاكر قد احتفل بزفافه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وعقد محمد فضل شاكر قرانه على فتاة لبنانية إسمها كاترينا أيمن مراد، واحتفلا بزفافهما في أحد الفنادق في قطر.واقتصر الحفل على عدد محدود من أقارب العروسين، عملاً بقواعد السلامة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن فضل شاكر لم يتمكن من حضور زفاف نجله محمد بسبب وضعه القضائي، ولكنه عوّض غيابه بتقديم أغنية خاصة للعروسين.يشار إلى أن محمد فضل شاكر أعلن في شهر فبراير/ شباط الماضي عن استعداد والده لقديم أغنية مع المطرب المغربي، سعد لمجرد.وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، أصدرت في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.