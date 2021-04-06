نجوم كبار يطرحون شارات مسلسلات رمضان 2021.. ومع "2020" "بيختلف الحديث" (فيديو وصور)

على بُعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان الذي يصادف بداية الاسبوع المقبل، إنطلقت نار شارات المسلسلات وراح كل مغن يعلن عن المسلسل الذي سيغني مقدمته. في هذا السياق، يشهد السباق الرمضاني منافسة فريدة هذا العام، بعدما دخل على خط الشارات مغنون مضى زمن على طرحهم أعمالاً جديدة.

على رأس أولئك النجوم هو المغني اللبناني وائل كفوري الذي كشفت شركة "فالكون للإنتاج" عن تعاونها معه في شارة مسلسل "داون تاون". يجمع العمل النجمين السوريين سامر اسماعيل وعبد المنعم عمايري، واللبنانيين محمد عقيل وستيفاني صليبا ووسام صليبا، ويدور حول الصراع بين الخير والشرّ في الزمن الحالي. والأغنية من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين.





على الضفة نفسها، طرح المغني اللبناني زياد برجي مقدّمة مسلسل "2020" الذي ستعرضه قناة السومرية على شاشتها وهو من إخراج فيليب أسمر وكتابة بلال شحادات وندين جابر، والذي يجمع السوري قصي خولي واللبنانية نادين نجيم ومجموعة كبيرة من النجوم العرب. الاغنية من كلمات علي المولى، وألحان محمود العيد وتوزيع إيليا ناستا، ويمكنكم مشاهدتها غلى صفحة السومرية على على الضفة نفسها، طرح المغني اللبناني زياد برجي مقدّمة مسلسل "2020" الذي ستعرضه قناة السومرية على شاشتها وهو من إخراج فيليب أسمر وكتابة بلال شحادات وندين جابر، والذي يجمع السوري قصي خولي واللبنانية نادين نجيم ومجموعة كبيرة من النجوم العرب. الاغنية من كلمات علي المولى، وألحان محمود العيد وتوزيع إيليا ناستا، ويمكنكم مشاهدتها غلى صفحة السومرية على انستاغرام

من جانبها، كشفت كارول سماحة عن تقديمها تتر مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، الذي تلعب بطولته نيللي كريم ويدور حول صراع ناشطة على السوشال ميديا بين الحياة الواقعية والافتراضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على تويتر "الحمدلله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبد الرازق".

الحمدلله تم الاتفاق و غناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي و حبيبتي النجمة غادة عبد الرازق. و يا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي مشاعر باذنك يا رب، و كل سنة وانتوا طيبين🤲🏻❤️ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) April 5, 2021



ومن جهةٍ أخرى، في الوقت الذي كان من المتوقع أن تسجل أنغام شارة مسلسل "نسل الأغراب" من إخراج محمد سامي، إستبعدت المغنية المصرية عن العمل بشكل مفاجئ، وضجت صفحات السوشال ميديا بالخبر، وقيل بأن الأسباب تعود إلى أن المخرج محمد سامي لم تعجبه الشارة التي سجلتها مواطنته. في المقابل، أكدّت إدارة المغنية المصرية أنها هي التي اعتذرت عن عدم أداء الشارة لأسباب "لن تفصح عنها الآن"، بحسب قولها. ومن جهةٍ أخرى، في الوقت الذي كان من المتوقع أن تسجل أنغام شارة مسلسل "نسل الأغراب" من إخراج محمد سامي، إستبعدت المغنية المصرية عن العمل بشكل مفاجئ، وضجت صفحات السوشال ميديا بالخبر، وقيل بأن الأسباب تعود إلى أن المخرج محمد سامي لم تعجبه الشارة التي سجلتها مواطنته. في المقابل، أكدّت إدارة المغنية المصرية أنها هي التي اعتذرت عن عدم أداء الشارة لأسباب "لن تفصح عنها الآن"، بحسب قولها.

ليعود ويقع الإختيار على النجم المصري تامر حسني في أداء شارة المسلسل. ونشر محمد سامي نشر صورة له برفقة تامر حسني وأحمد السقا عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلا: "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي إكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

وعلق تامر حسني بعدها عبر حسابه بإنستغرام قائلا: "يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل انا اللي طول عمري بفتخر اني قدمتك وإكتشفت مخرج عظيم زيك بعون الله صاحب أكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل (آدم) لإن شاء الله (نسل الأغراب) وكل اللي جاي ، مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني (إبني) ربنا ينجحك و يفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك".

كما أعلن الفنان ناصيف زيتون أنه سيؤدي أغنية "أوقات" وهي تتر مسلسل "للموت" بعد أن ارتبط صوته في العامين السابقين بمسلسل "الهيبة" وقدم أغنيتن واحدة بعنوان "مجبور" والثانية بعنوان "أزمة ثقة".

وللفنانة نانسي عجرم حصة في رمضان هذا العام من خلال مسلسل "راحوا" وأغنيته التي تؤديها بصوتها والتي تحمل عنوان "ما تحكم عحدا" كلمات منير بو عساف، والحان نبيل عجرم. والمسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم التمثيل مثل كارين رزق الله، وبديع أبوشقرا، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج وإنتاج نديم مهنا.

أما الفنان محمد منير فيستعد لتقديم أغنيتين ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكى ومجموعة من النجوم، سيناريو وحوار هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، ويتناول المسلسل بطولات جديدة من مهام رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية من الفترة 2013 حتى 2020.





من جهته يغنى رامى جمال تتر مسلسل "بين السما والأرض"، عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ، ومن بطولة هانى سلامة ودرة ويسرا اللوزى ومجموعة من الفنانين، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته في الحياة. من جهته يغنى رامى جمال تتر مسلسل "بين السما والأرض"، عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ، ومن بطولة هانى سلامة ودرة ويسرا اللوزى ومجموعة من الفنانين، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته في الحياة.

وأيضاً يقدم عمر كمال أغنية "الوجع شد" ضمن أحداث مسلسل "موسى"، ويغنى التتر "أحمد شيبة"، والعمل من بطولة النجم محمد رمضان سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب وصبرى فواز ومنذر رياحنة، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة ، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.









