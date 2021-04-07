بشكلٍ مفاجئ أصالة تعتذر من أنغام والأخيرة تردّ

بشكل مفاجئ انتهى واحد من أشهر خلافات الفنانيين العرب، بمصالحة بين المغنيتين السورية أصالة نصري والمصرية أنغام.

ونشرت أصالة على حسابها على "إنستغرام"، مساء الثلاثاء، صورة لأنغام مع أولادها مع اعتذار علني لتنهي خلافا استمر نحو عامين.

وكتبت أصالة تعليقا على الصورة، "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".

View this post on Instagram A post shared by Assala (@assala_official)





وتابعت: "وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر".

وأضافت: "كان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)".



بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر الاعتذار، وعلقت على حسابها في "انستغرام"، "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما قدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف". وتابعت: "وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر".وأضافت: "كان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)".بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر الاعتذار، وعلقت على حسابها في "انستغرام"، "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما قدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

وكان الخلاف بين أصالة وأنغام تصاعد، العام الماضي، بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.



وقالت أصالة وقتها إن خبر زواج أنغام أزعجها كثيرًا، وأكدت أنها لم تعاتبها واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت ما قامت به أنغام بأنه "غدر"، وما حدث بـ"خراب البيوت".