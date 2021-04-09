القبض على ملكة جمال العالم للمتزوجات بعد فيديو "الفضيحة"

في أعقاب واقعة أثارت الجدل أمام ملايين المشاهدين، ألقت الشرطة في سريلانكا القبض على ملكة جمال البلاد السابقة للمتزوجات كارولين جوري، بعد شجار على المسرح أصيبت خلاله الفائزة الجديدة باللقب بوشبيكا دي سيلفا.

وفي حفل نقلته وسائل الإعلام، الأحد، توجت بوشبيكا باللقب، إلا أن كارولين التي كان من المفترض أن تتوجها، نزعت التاج عن رأسها بحجة أنها مطلقة وليست متزوجة، ووضعته على رأس صاحبة المركز الثاني.



كارولين، وهي ملكة جمال العالم للمتزوجات حاليا، قالت للجمهور إنها "اتخذت خطوات لجعل التاج يذهب لصالحبة المركز الثاني"، حيث إن "هناك قاعدة تمنع المطلقات من الفوز باللقب" حسب زعمها.

Mrs World, Caroline Jurie, was arrested for allegedly injuring pageant winner Pushpika de Silva when she pulled the Mrs Sri Lanka crown off her pic.twitter.com/Bxd4aPoI3r — SCMP News (@SCMPNews) April 8, 2021



ودفع التصرف المفاجئ بوشبيكا للخروج من المسرح باكية، وفقا لما يظهر في فيديو التتويج. ودفع التصرف المفاجئ بوشبيكا للخروج من المسرح باكية، وفقا لما يظهر في فيديو التتويج.

وبعد الواقعة، قالت بوشبيكا إنها ليست مطلقة رسميا، بل هي فقط منفصلة عن زوجها، وكتبت على حسابها بموقع "فيسبوك" إنها تعرضت لإصابات من جراء إزالة التاج عن رأسها بالقوة.