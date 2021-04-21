صورة مركّبة لنادين نجيم وقصي خولي تنتشر عبر مواقع التواصل وتثير الجدل

انتشرت في الايام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورتان تجمعان الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل قصي خولي، الأولى التُقطت في العام 2019 من مسلسل "خمسة ونصّ" والثانية من مسلسل "2020" في العام 2021.



وظهرت في الصورة الاولى نادين نجيم تجلس بالقرب من قصي خولي في سيّارة فاخرة، مرتدية لباس أنيق. بينما ظهرا في الثانية بملابس شعبيّة ويستقلان سيّارة متواضعة.

وأراد من ركّب الصورتين معا أن يشير الى الفارق الكبير في وضع اللبنانيّين الاجتماعي وتراجعه بشكل ملحوظ بين عامي 2019 و2021.

من جهتها، نشرت نجيم الصورة المركبة عبر خاصيّة "الستوري" على حسابها على "انستغرام"، وعلقت عليها بالقول: "طيّب كلّ العالم عم تبعتلي هالصورة".

يذكر أن مسلسل 2020، يعرض طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة السومرية، الساعة 8:30 مساء. وهو من بطولة نادين نجيم وقصي خولي، يشاركهم نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية.