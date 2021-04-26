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شاهد أفخم مجوهرات النجمات على مر التاريخ في حفل جوائز الاوسكار

فن وثقافة

2021-04-26 | 05:30
شاهد أفخم مجوهرات النجمات على مر التاريخ في حفل جوائز الاوسكار
المصدر:
سيدتي
706 مشاهدة

بدايةً من قلادة إليزابيث تايلور Elizabeth Taylor الماسية ذات 68 قيراطًا، والتي ارتدتها في العام 1970 إلى أقراط الزمرد الضخمة التي اعتمدتها النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie في العام 2009 مع فستانها الأسود، بالإضافة إلى قلادة Heart of the Ocean من فيلم Titanic والتي ارتدته النجمة سيلين ديون Celine Dion؛ ليس هناك من مناسبة أكثر تألقا وفخامة من حفل جوائز الأوسكار حيث تبذل النجمات قصارى جهدهن للبروز بأرقى الإطلالات.. وتعد المجوهرات الفاخرة جزءاً أساسياً من تلك الإطلالة.

 
وتكريماً لحفل توزيع جوائز الأوسكار على مر السنين، نجمع لك اليوم باقة من أكثر مجوهرات النجمات فخامة التي ارتدينها خلال إطلالات الأوسكار المنصرمة..

عام 1970: إليزابيث تايلور Elizabeth Taylor بقلادة تايلور -بورتن Taylor-Burton
 
 
لن يكتمل التحدث عن مجوهرات نجمات هوليوود الغنيات عن التعريف بدون إدراج النجمة إليزابيث تايلور Elizabeth Taylor ضمن اللائحة. فقد كانت مجموعة المجوهرات الخاصة بأيقونة السينما ضخمة جداً، ولكن أكثر قطعها إثارة للإعجاب كانت ماسة Taylor-Burton ، وهو حجر يبلغ وزنه 68 قيراطًا. وقد كان عبارة عن خاتم الماس كبير الحجم قد أعيد تشكيله ليصبح قلادةً رائعة، ارتدتها إليزابيث في حفل توزيع جوائز الأوسكار 42 في العام 1970.

عام 1986: أودري هيبورن Audrey Hepburn بأقراط متدلية فاخرة
 
 
في العام 1986، جذبت النجمة أودري هيبورن Audrey Hepburn الأنظار نحوها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 58 بإطلالتها المميزة بالزي الهندي باللون الوردي، والذي نسقت معه أقراط متدلية Chandelier فاخرة مرصعة بالأحجار الكريمة.

عام 1997: سلمى حايك Salma Hayek بتاج من كارتييه Cartier
 
 
لا يتطلب الأمر سوى شخص واحد لابتكار واحد من اتجاهات الموضة، وعندما وصلت سلمى حايك Salma Hayek إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار بتاج ماسي من توقيع علامة كارتييه Cartier، أعادت إحياء مجوهرات الشعر حيث بدأ الجميع بارتداء التيجان من بعدها.

عام 1998: سيلين ديون Celine Dion بقلادة Asprey & Garrard
 


أي شخص شاهد فيلم تيتانيك Titanic يعرف أن قلادة Heart of the Ocean باهظة الثمن شكلت حبكة رئيسية للفيلم. كانت القطعة التي ظهرت في الفيلم مزيفة حيث تم تصميمها باستخدام الزركون المكعب، إلا أن القطعة الحقيقية ارتدتها النجمة سيلين ديون Celine Dion خلال حفل جوائز الأوسكار لعام 1998، والتي أعيد ابتكارها من قبل شركة Asprey & Garrard في لندن. هي مرصعة بالبلاتين مع ياقوت سيلاني بوزن 171 قيراط و 103 ماسة.

عام 2009: أنجيلينا جولي Angelina Jolie بأقراط من لورين شوارتز Lorraine Schwartz
 

ليست مجوهرات الماس السبيل الوحيد للتألّق: فعندما احتاجت أنجلينا جولي Angelina Jolie لأقراط ذات جاذبية خاصة، سعت إلى زوج من أقراط الزمرد الفاخر من لورين شوارتز Lorraine Schwartz. وقد ألهمت هذه الأقراط المتدلية التي يبلغ وزنها 115 قيراط موجة من المقلدين وساعدت في زيادة الطلب على الأحجار الكريمة ذات الألوان الجريئة.

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