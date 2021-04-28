بطريقة مميزة.. غوغل يحتفل بميلاد أحد أيقونات الفن في مصر

جوجل بتحتفل بذكرى ميلاد الفنان العظيم نور الشريف (الله يرحمه) 💖 pic.twitter.com/WfxCspL2zD — Ahmed (@ahmed193A) April 27, 2021

وقام "غوغل"، بتغيير شعاره على الموقع ووضع صور للفنان المصري الراحل، الذي في 28 أبريل 1946 بمنطقة الخليفة بوسط القاهرة.بدأ محمد جابر محمد عبد الله، المعروف باسم نور الشريف، مسيرته الفنية عام 1962، عندما كان يستعد لاجتياز الامتحان في أكاديمية الفن المسرحي.ترك نور الشريف والده قبل أن يكمل السنة الجامعية الأولى، وتحمل عمه إسماعيل عبئ رعايته ونشأته.وقام بدور البطولة في مئات الأفلام، وحصل على عشرات الجوائز للعديد من الأعمال منها الكرنك، حبيبى دائما، حدوتة مصرية، العار، أهل القمة.حصل على الجائزة الأولى من أكاديمية الفنون المسرحية المتقدمة، في عام 1967، وبعدها تم ترشيحه لمسرحية "باك ستريت" للمخرج المسرحي سعد أردش، كما قدمه عادل إمام للمخرج حسن الإمام للمشاركة في فيلم قصر الشوق، بحسب صحيفة "المصري اليوم".شارك كذلك في الدراما التليفزيونية التاريخية والاجتماعية، ومن أشهرها الحاج متولي، الرحايا، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد.كان نور الشريف لاعب كرة قدم بفريق الأشبال في نادي الزمالك، ووقف لأول مرة على خشبة مسرح عندما كان في الصف الأول الإعدادي، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.كانت أول تجربة له في الإخراج عام 1999 في فيلم "العاشقان"، ودخلت 7 أفلام من أعماله قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، وهي "سواق الأتوبيس، أبناء الصمت، زوجتي والكلب، العار، حدوتة مصرية، الكرنك، أهل القمة".توفي في يوم الثلاثاء 11 أغسطس/ آب عام 2015 عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.