راقصة مصرية تلتقط صورا في مسجد..والاوقاف تعدها سياحة

وقامت الراقصة "جوهرة" بأخذ العديد من الصور بساحة مسجد الميناء الكبير في المدينة، وقامت بنشرها في حسابها على موقع إنستغرام، وهي ترتدي غطاء للرأس وعباءة بيضاء قائلة: "رمضان كريم على الأمة الإسلامية، أعاده الله عليكم وعلى أسركم بالخير.ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فقد قال مواطنون إنه لا يصح ترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صورا "في أيام مباركة في شهر كريم"، معربين عن دهشتهم من اختيارها المسجد تحديدا في رمضان رغم أن الغردقة فيها الكثير من الأماكن السياحية.من جهته قال مصدر مسؤول في مديرية أوقاف محافظة البحر الأحمر للصحيفة، إن الصور تم التقاطها في ساحة المسجد في غير أوقات الصلاة، لافتا إلى أن ساحة المسجد تعد محط جولات وزيارات سياحية للسائحين، وذلك ضمن برنامج شركات السياحة، وأضاف أنه لم يتلق أي طلب بخصوص تصريح لعقد جلسات تصوير للراقصة.الى ذلك قالت مصادر من وزارة الأوقاف في مصر، إنه لن يتم اتخاذ إجراء ضد إمام مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، بسبب ما أثير حول جلسة تصوير للراقصة جوهرة.وأضافت المصادر: "الواقعة لم تخالف التعليمات التي يتبعها، الأئمة كما أن جلسة التصوير كانت خارج المسجد، وفي ساحته، ومرتدية ملابس محتشمة لا إثارة فيها، كما أن المسجد هو مفتوح للسياح والتصوير في ساحته كما هو متبع في الغردقة".وأكدت المصادر، أن وزارة الأوقاف لا تمنع مرتادي المساجد من السائحين، ما داموا ملتزمين بآداب المسجد، وتعليماته، فالغردقة يأتها سائحون من كل دول العالم ولا تعارض مع زيارتهم للمساجد، خاصة وأن المسجد به متخصصين ممن يتحدثون العديد من اللغات يوضحون للسياح آداب دخول المسجد ومنهم من يعطونه ملابس كالإسدال أو غطاء للرأس قبل الدخول للمسجد، لكن الساحة متاحة للجميع كنوع من السياحة كما يحدث في مسجد الصحابة في شرم الشيخ الذي يتميز بفن معماري فريد وينبهر به الأجانب.وكانت قد نشرت جوهرة، صورا لها عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، وهي ترتدي الحجاب وعباءة بيضاء، قائلة: "رمضان كريم على الأمة الإسلامية أعاده الله عليكم وعلى أسرتكم بالخير"، مما أثار غضب عدد من أهالي الغردقة، مؤكدين أنه لا يصح أن نترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صور ونحن في أيام مباركة في شهر كريم.