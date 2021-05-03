جاستن بيبر يحضر مفاجأة مع BTS

ووفقاً للتقارير، فإن بيبر سيصدر أغنية جديدة بالتعاون مع الفرقة الكورية، على أن يتم طرحها في وقتٍ قريب.وحتى الآن، فإنه لا موعد محدد لإصدار الأغنية، لكن المصادر المقربة من الطرفين أوضحت أن فرقة “BTS” وبيبر يريدون أخذ الوقت الكافي في المشروع المقبل من أجل اصداره بشكل صحيح.ووسط ذلك، تشير التوقعات إلى أن الأغنية الجديدة قد تكون إصداراً خاصاً لأحد أغاني ألبوم جاستِن بيبر السابق.