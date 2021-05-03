نداء عاجل من أحلام لنادين نجيم... ماذا بينهما؟ (فيديو)

أعربت الفنانة أحلام عن اعجابها بمسلسل عشرين عشرين الرمضاني وأحداثه المشوقة. وقد كشفت عن اعجابها بعلاقة صافي وحياة، متساءلة عن مصيرها.

ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو لمشهد يجمع حياة (نادين نجيم) بصافي (قصي خولي)، وغردت بالقول: نداء عاجل للقمر نادين نسيب نجيم ممكن سؤال بيني وبينك بس. حبيتيه!!!!!!! اعترفي اعترفي نادين اعترفي". #نداء_عاجل ل للقمر #نادين_نسيب_نجيم ممكن سؤال بيني وبينك بس 🙃🙃🙃🙃🙃🙃حبيتيه!!!!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂اعترفي 💕💖❤️💜💚💝💞💕❣️💘💙💛💛🧡❤️💜اعترفي نادين اعترفي 🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/BZ3BhqAixB — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) April 30, 2021 فردت عليها نادين بالقول:" رح ابعتلك واتس اب هيك بضل بيني وبينك". 😂😂😂😂😂 رح ابعتلك واتس اب هيك بضل بيني وبينك https://t.co/IPsKgLhO7x — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 30, 2021 يذكر أن مسلسل عشرين عشرين يعرض طيلة الشهر الفضيل على شاشة السومرية، بتمام الساعة 8:30 مساء. لا تفوتوا أحداثه المشوقة!