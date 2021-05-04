بالفيديو: مجددا الامارات تمنح فنانا عربيا الإقامة الذهبية

أطل الفنان اللبناني جوزيف عطية بفيديو عبر حسابه الرسمي على تويترـ معلنا عن حصوله على الاقامة الذهبية من دولة الامارات.

وشكر عطية دولة الإمارات العربية المتحدة قائلا: "شكراً لدولة الإمارات على منحي الإقامة الذهبية، وإن شاء الله ستروني أكثر في دبي والإمارات بشكل عام. شكراً على مجهودكم، وكل الحب والاحترام مني لكم".

جوزيف عطية ليس الفنان اللبناني الاول الذي يحصل على هذه الاقامة، بل سبق وحصل عليها راغب علامة ووليد توفيق ومروان خوري ونجوى كرم، والدكتور نادر صعب، وغيرهم من الوجوه اللبنانية المعروفة والمشهورة.